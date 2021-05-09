Гаспарян ответил на слова Шендеровича о необходимости каяться в День Победы

Комментируя заявления представителей либеральной общественности, таких как Виктор Шендерович и Леонид Гозман, о праздновании Дня Победы, политолог Армен Гаспарян напомнил о невероятном подвиге советских солдат и посоветовал им изучить исторические документы, находящиеся в свободном доступе.

В преддверии 9 Мая многие противники действующей российской власти позволили себе неуместные высказывания относительно Великой Отечественной войны и Победы Советского Союза над фашистской Германией. В частности, в одном из эфиров радиостанции «Эхо Москвы» журналист Виктор Шендерович заявил, что в этот день россияне должны «каяться и просить прощения, а не праздновать», так как СССР якобы несет «полную ответственность за развязывание Второй мировой войны».

Общественный деятель Леонид Гозман в свою очередь выразил мнение, что праздничные мероприятия по случаю Дня Великой Победы, которые ежегодно проводят власти, является «омерзительным спектаклем», оскорбляющим память тех, кто спас страну.

Армен Гаспарян не мог проигнорировать подобные выступления и напомнил, что 9 Мая является днем нашего общего второго рождения. По его словам, тогда, в мае 1945 года, советские солдаты совершили настоящий подвиг, разгромив вооруженные силы гитлеровской Германии, которые, как считалось, было невозможно победить даже в теории.

«Европейские военные аналитики осенью 40-го года пришли к выводу, что вермахт в принципе непобедим. Они не знали, что есть русский народ, есть русская армия. Русская — в политическом значении этого слова. Все народы туда входили. Но основную тяжесть войны, конечно, и вряд ли кто-то в здравом уме будет это отрицать, вынес на себе именно русский народ», — считает эксперт.

И за эту победу либеральные оппозиционеры сейчас призывают «покаяться» и «попросить прощения», однако, как отметил Гаспарян, как только эту публику прижимают, тут же «начинаются вопли», что их неправильно поняли, а они вообще о глобальном размышляют. Политолог подчеркнул, что в 1941 году выбор был чрезвычайно простой, так как речь шла о самом существовании народов Советского Союза.

Гаспарян уточнил, что Генеральный план «Ост», предусматривающий принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75-85% населения, не был фальшивкой. Он обратил внимание на то, что уже давно найден и опубликован аутентичный документ, подтверждающий эти планы, и даже переведен на русский язык. Но, по всей видимости, ни Шендеровичу, ни Гозману, ни всем тем, кто с ними солидарен, читать просто не интересно. Эксперт считает, что такие люди, вероятно, хотели бы видеть себя либо сотрудниками концлагерной полиции, либо в лучшем случае новыми Милетиями Зыковыми (Милетий Зыков — один из крупнейших деятелей коллаборационистского движения во время Великой Отечественной войны и редактор немецкой оккупационной газеты «Заря». — Прим. ФАН).

«Должен их огорчить, такой перспективы для них не было бы. Им стоило, конечно, все-таки изучить хоть немножечко матчасть. Не только им. Актерам российским, которые упускают замечательную возможность помолчать, журналистам некоторым, которые призывают каяться. Последнее, что будет делать нравственный человек, — это каяться за подвиги своих дедов и прадедов. Вот этого, я полагаю, они не дождутся», — уверен Армен Гаспарян.

Стоит отметить, что День Победы является для большинства россиян важнейшим событием, о чем свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob. Положительную оценку 9 Мая дали 95% опрошенных. По результатам исследования, День Победы обошел по значимости даже Новый год, получивший одобрение 94% российских граждан.