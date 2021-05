Что означает блокировка Трампа на Facebook для свободы слова

5 мая Независимый надзорный совет Facebook поддержал решение о приостановке действия аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, принятое соцсетью после марша в поддержку Трампа, состоявшегося в Вашингтоне 6 января, в ходе которого сторонники экс-президента проникли в здание Капитолия.

Вместе с тем, Совет указал, что бессрочная приостановка действия аккаунта Трампа была неуместной. Совет уточнил, что Facebook по прошествии шести месяцев после приостановки действия аккаунта, должен повторно рассмотреть этот случай и принять новое решение, которое может включать как продолжение блокировки учетной записи бывшего президента, так и ее разблокировку.

Учетные записи Трампа в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn и других сайтах были заблокированы после того, как он неоднократно высказывался о многочисленных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах 2020 года. Несмотря на то, что многие случаи нарушений были зафиксированы документально, соцсети и мейнстримные СМИ, поддерживающие демократическую партию, обвинили Трампа и его сторонников, распространявших эту информацию, в клевете и лжи, подвергающей опасности основы американской демократии. По их мнению, «безответственные» сообщения Трампа спровоцировали штурм Капитолия в Вашингтоне.

В свое время эти же СМИ и соцсети раскручивали дело о «российском вмешательстве» в американские выборы. При этом никаких доказательств предполагаемого вмешательства за четыре года расследования предоставлено так и не было. Даже выводы специальной следственной комиссии, установившей отсутствие влияния Российской Федерации на итоги президентских выборов 2016 года, не помешали продолжать обвинять Россию и лично Владимира Путина во вмешательстве в американские выборы. Был ли забанен хоть кто-нибудь, распространявший и продолжающий распространять недостоверную информацию о российском вмешательстве? Ответ на этот вопрос очевиден.

В Twitter, который подверг Дональда Трампа и любые связанные с ним аккаунты вечному бану, свободно действуют аккаунты, распространяющие экстремистские материалы, прямо нарушающие правила площадки, однако удалять их компания не спешит.

Также спокойно себя чувствуют либеральные активисты, призывавшие и участвовавшие в беспорядках и штурме Верховного суда в 2018 году. Идеологи и активисты движений Black lives matter и Antifa, свободно распространяют призывы к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией и насилию.

Все вышесказанное справедливо и в отношении Facebook, которую неоднократно ловили на торговле пользовательскими данными и использовании платформы для политических манипуляций в разных странах мира.

Отдельного внимания заслуживают действия по блокировке платформы Parler, используемой сторонниками Трампа для общения и координации действий. Корпорация Amazon просто отказала компании-разработчику мессенджера в хостинге, фактически вышвырнув ее со своих серверов в нарушение действующего контракта.

Тем не менее, несмотря на очевидную избирательность рестрикций, апологеты демократической партии продолжают в один голос утверждать, что блокировка Трампа не является политически мотивированным действием. По их мнению, это всего лишь вынужденная мера, направленная на сохранение законности и порядка.

Некоторые из либеральных аналитиков пришли прямиком к постулатам, описанным Джорджем Оруэллом в его романе-антиутопии «1984», всерьез утверждая, что цензура — это и есть свобода слова. И что самое поразительное — значительная часть общества поддерживает это утверждение.

Представители республиканской партии выразили свое разочарование решением о продлении заморозки аккаунта Дональда Трампа.

Sen. @tedcruz has a warning for liberals celebrating Big Tech's ban against Donald Trump. pic.twitter.com/7D9Pl9RYos

После блокировки в американском медиапространстве, Дональд Трамп запустил собственную платформу, при помощи которой он намерен мобилизовать своих сторонников. Показательно, что аккаунты, созданные в соцсетях для размещения информации с сайта Трампа, были молниеносно заблокированы.

После выборов 2020 года, республиканцы предпринимают определенные шаги с целью не допустить фальсификаций в ходе следующего голосования.

Законодатели Флориды приняли закон, позволяющий штрафовать соцсети за блокировку аккаунтов политиков.

https://riafan.ru/1436786-respublikancy-v-ssha-khotyat-shtrafovat-socseti-za-blokirovku-politikov

Параллельно в Техасе хотят ужесточить контроль за процедурой голосования, чтобы исключить возможность участия в выборах для людей, не имеющих на это право, например, для нелегальных мигрантов. Активисты демократической партии уже заклеймили этот законопроект как нарушающий гражданские права.

Texas House passed GOP voter suppression bill at 3 AM last night. Democracy literally dying in the dark https://t.co/UkJewGFfF9