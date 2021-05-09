Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука

Актеру, сценаристу, кинорежиссеру, продюсеру Федору Бондарчуку 9 мая исполнилось 54 года. ФАН вспомнил самые главные его фильмы, с точки зрения режиссерской работы.

9 рота (2005)

Кадр из фильма «9 рота» /

Картина рассказывает о судьбе семи новобранцев-призывников. В конце 80-х годов они были призваны на срочную службу в Вооруженные силы СССР из Красноярска. Пройдя короткий инструктаж, новобранцы попадают на службу в 9-ю роту 345-го парашютно-десантного полка ВДВ. Практически сразу они получают задание от руководства — отправиться в поселение Хост и занять там стратегически важную высоту. Солдаты проявили героизм и выполнили свой долг, отдав жизни. В живых остался только один из семерых.

Обитаемый остров (2008)

Кадр из фильма «Обитаемый остров» /

Экранизация одноименного романа братьев Стругацких. 2157 год — человечество создает группу свободного поиска (ГСП), работающую в космосе. Теперь люди смогут безопасно путешествовать во внеземном пространстве, для этого им нужно получить космический корабль и зарегистрировать маршрут. Главный герой — Максим Каммерер — отправляется в такое путешествие, но проходит оно не совсем гладко. Он терпит крушение на далекой планете, попадает в плен и оказывается один на один с чужим миром.

Сталинград (2013)

Кадр из фильма «Сталинград» /

Фильм стал прорывом для российского кино в плане визуальных эффектов. Это первая отечественная картина, выпущенная в формате IMAX 3D. Действие происходит в 1942 году в Сталинграде. Советские войска планируют наступление на немецкие части, оккупировавшие берег Волги. На другой берег удается перебраться лишь разведчикам под командованием капитана Громова. Солдаты закрепились в одном из домов, который им нужно было отстоять любой ценой. В доме находились лишь несколько советских бойцов и последняя жительница — 19-летняя Катя. Немецкий офицер Кан получает со своей стороны приказ отбить дом, захваченный противниками.

Притяжение (2017)

Кадр из фильма «Притяжение». /

Это картина о первом контакте землян с инопланетным разумом. Действие происходит в Москве, в Чертанове. Над городом сбивают неопознанный объект, а падает он как раз в крупном столичной районе. Часть Чертанова оцеплена, к месту катастрофы уже едут представители силовых структур, местные жители напуганы и с опаской стараются приближаться к объекту. Власти строго запрещают любой контакт с космическими гостями. Главные герои — Юля и Артем — обходят правило стороной и знакомятся с пришельцами.

Вторжение (2020)

Prt Scr youtube.com / SonyPicturesRU

Продолжение первого фильма «Притяжение» повествует о событиях спустя три года с момента падения космического корабля в Чертанове. Главная героиня оказывается объектом для исследования в секретных лабораториях Минобороны. Там выясняется, что девушка обладает сверхъестественными способностями, которые привлекают не только людей с Земли. Планете грозит еще одно вторжение.

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