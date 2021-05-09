Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 21:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Общество
Российский кинооператор Лисов скончался на 81-ом году жизни
21:12
Армия
Участники парада Победы в Москве получили награды Минобороны РФ
21:10
Армия
Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США
21:09
Армия
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
21:05
Политика
Представитель Facebook осудил блокировку Дональда Трампа
21:05
Общество
Вдвое больше россиян приняли участие в шествии «Бессмертный полк»
21:04
Общество
Анамнез недели: Годовщина Победы и переписывание истории
21:03
Весь мир
Всемирная организация здравоохранения передала Сирии 40 машин скорой помощи
21:03
Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске
21:03
Общество
«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга
21:02
Шоу-бизнес
Дочка певицы Ханны пела песни во время полета на вертолете
21:01
Армия
Десять американских десантников пострадали при высадке на учениях в Эстонии
21:01
Происшествия
Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой
21:01
Происшествия
Ревнивец из Забайкалья зарезал жену и сознался полиции
21:00
Общество
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев встретил День Победы в Тверской области
21:00
Общество
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
21:00
Общество
День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
20:59
Политика
Российский блогер Маврин поразил американцев рассказами о войне
20:57
Происшествия
Жительница Челябинска пострадала после столкновения с электросамокатом
20:56
Спорт
Нурмагомедов попросил президента UFC Уайта организовать бой Махачеву
Все новости

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука

Шоу-бизнес
Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Актеру, сценаристу, кинорежиссеру, продюсеру Федору Бондарчуку 9 мая исполнилось 54 года. ФАН вспомнил самые главные его фильмы, с точки зрения режиссерской работы.

9 рота (2005)

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Кадр из фильма «9 рота»  / 

Картина рассказывает о судьбе семи новобранцев-призывников. В конце 80-х годов они были призваны на срочную службу в Вооруженные силы СССР из Красноярска. Пройдя короткий инструктаж, новобранцы попадают на службу в 9-ю роту 345-го парашютно-десантного полка ВДВ. Практически сразу они получают задание от руководства — отправиться в поселение Хост и занять там стратегически важную высоту. Солдаты проявили героизм и выполнили свой долг, отдав жизни. В живых остался только один из семерых.

Обитаемый остров (2008)

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Кадр из фильма «Обитаемый остров»  / 

Экранизация одноименного романа братьев Стругацких. 2157 год — человечество создает группу свободного поиска (ГСП), работающую в космосе. Теперь люди смогут безопасно путешествовать во внеземном пространстве, для этого им нужно получить космический корабль и зарегистрировать маршрут. Главный герой — Максим Каммерер — отправляется в такое путешествие, но проходит оно не совсем гладко. Он терпит крушение на далекой планете, попадает в плен и оказывается один на один с чужим миром.

Сталинград (2013)

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Кадр из фильма «Сталинград»  / 

Фильм стал прорывом для российского кино в плане визуальных эффектов. Это первая отечественная картина, выпущенная в формате IMAX 3D. Действие происходит в 1942 году в Сталинграде. Советские войска планируют наступление на немецкие части, оккупировавшие берег Волги. На другой берег удается перебраться лишь разведчикам под командованием капитана Громова. Солдаты закрепились в одном из домов, который им нужно было отстоять любой ценой. В доме находились лишь несколько советских бойцов и последняя жительница — 19-летняя Катя. Немецкий офицер Кан получает со своей стороны приказ отбить дом, захваченный противниками.

Притяжение (2017)

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Кадр из фильма «Притяжение».  / 

Это картина о первом контакте землян с инопланетным разумом. Действие происходит в Москве, в Чертанове. Над городом сбивают неопознанный объект, а падает он как раз в крупном столичной районе. Часть Чертанова оцеплена, к месту катастрофы уже едут представители силовых структур, местные жители напуганы и с опаской стараются приближаться к объекту. Власти строго запрещают любой контакт с космическими гостями. Главные герои — Юля и Артем — обходят правило стороной и знакомятся с пришельцами.

Вторжение (2020)

Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Prt Scr youtube.com  / SonyPicturesRU

Продолжение первого фильма «Притяжение» повествует о событиях спустя три года с момента падения космического корабля в Чертанове. Главная героиня оказывается объектом для исследования в секретных лабораториях Минобороны. Там выясняется, что девушка обладает сверхъестественными способностями, которые привлекают не только людей с Земли. Планете грозит еще одно вторжение.

Ранее ФАН сделал подборку новых фильмов о Великой Отечественной войне. В топ вошли картины, премьеры которых состоялась или только состоятся в 2021 году.

федор бондарчук топ-5 топ фильмов
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 302508 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 241961 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 185072 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 146101 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 102787 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Шоу-бизнес / Топ-5 фильмов режиссера Федора Бондарчука
Рейтинг@Mail.ru