Валерия поддержала сына и невестку после критики их поздравления с Днем Победы

Москва, 9 мая. Знаменитая певица Валерия встала на защиту своего сына, молодого бизнесмена Арсения Шульгина и его жены Лианы Шульгиной.

Скандал вокруг звездной семьи разгорелся из-за довольно смелых снимков, которые Шульгина опубликовала на своей странице в Instagram. Она показала фото нежного поцелуя с мужем, при этом текст под снимками посвятила Дню Победы.

«Большое счастье жить в свободной и независимой стране, под мирным небом. Создавать семью, воспитывать детей, любить. Уважаемые ветераны, спасибо вам», — написала невестка Валерии.

После этого на Шульгину обрушилась волна критики со стороны подписчиков. Пользователей соцсети возмутило такое поздравление от сына певицы и его жены. Подписчики сочли пикантные снимки неуместными и неподходящими к случаю.

Шульгин не выдержал волну негативных комментариев на странице жены и нецензурно выругался в адрес критиков, отметив, что ему надоели «учителя жизни». После этого сына и невестку поддержала Валерия.

«Мои любимые деточки, вы тысячу раз правы», — написала певица.

Арсения и Лиану Шульгиных ранее раскритиковали из-за поездки в отпуск без маленькой дочери. Невестка Валерии резко ответила на негативные комментарии в соцсетях.