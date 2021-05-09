Российский «Бессмертный полк» до глубины души поразил блогера из США

Вашингтон, 9 мая. Американский блогер Pyredox посмотрел репортаж о «Бессмертном полке» и пришел в восторг от празднования Дня Победы в России. «Я хочу там оказаться», - заявил он.

Блогер из США в день 76-летия Победы выложил видео, в котором посмотрел и прокомментировал репортаж российского ТВ о «Бессмертном полке». Pyredox был удивлен количеству людей, которое вышло на Красную площадь с портретами героев Великой Отечественной войны.

Американец заявил, что празднующих россиян оказалось гораздо больше, чем он мог себе представить. Виды Красной площади и массовость шествия удивили его настолько, что он выразил желание пройти в составе «Бессмертного полка», когда это будет возможно (в 2020 и 2021 году акция прошла в режиме онлайн).

«Каждый несет портрет человека, которого потерял в войне, члена семьи или кого-то важного. Это очень интересно, и мне это на самом деле нравится. Мы в Америке ничего подобного не делаем. Наш способ празднования совершенно другой. Я никогда такого не видел, и это очень хороший способ отмечать День Победы. Очень круто, что они это делают», - заявил Pyredox.

Особое внимание американец обратил на флаги США, Великобритании и СССР, которые один из участников нес на одном древке. Также блогер был удивлен отсутствием в шествии каких-либо намеков на спиртное: по его словам, в США подобная акция быстро превратилась бы в массовую пьянку.

По словам блогера, массовость и эмоциональность празднования Дня Победы в России связаны с масштабом потерь, которые понес СССР во Второй мировой войне. Pyredox с пониманием отнесся к российским праздничным традициям и обратил внимание, что ни одна страна мира не способна на такое, так как потери других государств несопоставимы с советскими.

«Я понимаю, почему россияне празднуют так. Я не думаю, что другие страны могут так праздновать. Считаю, что это правильно, ведь СССР потерял так много людей, больше, чем кто-либо другой. И каждый в России потерял кого-то. Я понимаю на 100%, почему Россия празднует День Победы именно так», - сказал американец.

«Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах, где есть выходцы с постсоветского пространства либо люди, разделяющие память о Победе. В 2021 году основное мероприятие снова прошло онлайн, но в некоторых городах и странах (в том числе Китае и Аргентине) шествие состоялось в традиционном формате.