Три внешних признака могут указывать на рак кожи

, 9 мая. Заподозрить развитие рака кожи можно по трем внешним проявлениям, сообщили британские врачи. Все они связаны с родинками.

Специалисты рекомендуют присматриваться ко всем новым родинкам и прочим пятнам на коже, возникающим после 21 года. Также они советуют обращать внимание на их цвет, размер, форму и текстуру: любые изменения могут свидетельствовать о проблеме, пишет Express.

Повод для беспокойства есть и в том случае, если родинки постоянно болят, чешутся или покрываются корочкой в течение трех и более недель, уверены медики. По их словам, каждый из перечисленных симптомов является основанием для немедленного обращения к врачу.

Британские специалисты также перечислили главные признаки рака легких. По словам медиков, всего их существует девять. Один из «звоночков» — потеря аппетита.