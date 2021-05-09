Китайский конкурент Tesla планирует наладить поставки электрокаров в Европу

Шанхай, 9 мая. Производитель электромобилей Nio из Китая осенью этого года начнет поставки своей продукции в Норвегию, говорится в пресс-релизе компании.

Речь пока идет об электрических кроссоверах ES8, однако в следующем году Nio планирует расширить модельный ряд за счет седана ET7. Первый салон китайской компании откроется в Осло, а еще четыре — в других городах страны.

Согласно данным Норвежской дорожной ассоциации, 54,3% проданных в стране машин в 2020 году — электрокары. Годом ранее их доля на местном рынке составляла 42%. Таким образом, производитель из КНР намерен серьезно побороться с американской Tesla за европейский рынок.

Tesla между тем объявила об очередном повышении цен на Model 3 и Model Y. Эти модели подорожали в среднем на 500 долларов.