Составлен топ самых опасных домашних кошек

Москва, 9 мая. Большинство домашних кошек являются милыми и игривыми домашними животными, однако владельцы знают, что некоторые питомцы не теряют «дикой» черты характера.

Список самых опасных кошек возглавила саванна. Это одно из самых крупных животных, выведенных путем скрещивания сервала с домашней кошкой. Вес животного может достигать 11 кг. Обычно это лояльный питомец, но иногда он становится крайне агрессивным. Эта любознательная кошка с высоким уровнем интеллекта требует много места для игр и занятий.

Еще одним опасным домашним питомцем стала бенгальская кошка, которая в целом имеет спокойный характер. Животное начинает вести себя агрессивно, когда заскучает. В топ вошла кошка хауси. Крупный питомец хорошо ладит с детьми и животными. Животное сильно привязывается к хозяевам, поэтому смена владельца во взрослом возрасте может стать причиной гнева у кошки. Последними в списке оказались кимрик и сфинкс. Первый не ладит с другими животными, а сфинксам необходимо много внимания со стороны хозяев.

Кошки являются необычными и зачастую любопытными питомцами. Они проявляют особую страсть к коробкам. Оказалось, когда кошка сидит в не до конца прорисованном на полу квадрате, она мысленно дополняет его до коробки.