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Главком ВМФ РФ поздравил военных моряков с Днем Победы

Армия
Главком ВМФ РФ поздравил военных моряков с Днем Победы
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Москва, 9 мая. Экипажи свыше 60 кораблей и судов обеспечения российского флота получили поздравление главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова с Днем Победы, информирует Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что современный Военно-морской флот России стал достойным продолжением эстафеты поколений в деле надежного обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений.

Также в документе подчеркивается, что за последнее время уровень морской выучки личного состава ВМФ РФ значительно вырос. Известно, что за год экипажами российских кораблей было выполнено более сотни походов и боевых служб.

Поздравительная телеграмма главкома Николая Евменова также была адресована командованию и военнослужащим Балтийского, Тихоокеанского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Ранее военный парад в городе-герое Керчи показал мощь Черноморского флота России.

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