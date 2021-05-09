Рэпер Потап закатил на свой юбилей мармеладную вечеринку

Москва, 9 мая. Музыканту Алексею Потапенко, известному как Потап, 8 мая исполнилось 40 лет. В честь круглой даты он организовал необычную вечеринку, темой которой стали мармеладные мишки.

Первой Потапа поздравила, конечно же, его супруга, певица Настя Каменских. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию забавных снимков с мужем и призналась ему в любви. А уже вечером звездная пара закатила шумную вечеринку, на которую пригласила близких друзей и коллег.

Музыкант, которому исполнилось 40 лет, похоже, решил немного удариться в детство, ведь темой мероприятия стали мармеладные мишки. Все украшения на празднике были выполнены в этой тематике: яркие шары, сладости и остальной декор. Даже на футболке Потапа красовались изображения медведей. Мармелад оказался и на главном десерте — трехъярусном торте.

На празднике Потап развлекал своих именитых гостей не только танцами. Вместе со своей супругой рэпер исполнил несколько веселых песен. Друзья не переставали хвалить именинника и желать ему творческих успехов.

К поздравлениям присоединились и поклонники Потапа, которые признались, что с детских лет слушают его треки. Сам музыкант не остался в стороне. Он сочинил шутливое стихотворение в честь своего юбилея, которым поделился с фанатами. В своем произведении звезда с иронией задает вопрос, что если ему уже 40 лет, то сколько же тогда его фанатам.

Настя Каменских недавно тоже отметила день рождения. Певица устроила пышный праздник для друзей, на котором появилась в образе, вдохновленном стилем известной мексиканской художницы Фриды Кало.