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Иностранцы поделились впечатлениями от «Блокадной книги»

Общество
Иностранцы поделились впечатлениями от «Блокадной книги»
Global Look Press  /  Russian Look

Санкт-Петербург, 9 мая. Большинство жителей европейских стран никогда ничего не слышали о подвиге ленинградцев. На уроках истории им не рассказывают о страшных событиях, описанных в «Блокадной книге».

Основной причиной, по которой от иностранцев скрывают драматические страницы истории, являются политические взгляды разных стран. Во время войны ни один европейский город ничего подобного не переживал. Жителям Запада неизвестно, что в Ленинграде погибли не меньше миллиона человек. Большинство погибших — обычные мирные люди, которые защищали свои дома.

«Блокадная книга», изданная Даниилом Граниным и Алексеем Адамовичем, могла бы стать хорошим пособием для иностранцев, но эту книгу не рекламируют и активно не продвигают в продаже. О ее существовании почти никто не знает. Однако на сайте Goodreads.com нашлись люди, которые прочти том и остались под впечатлением. Свои отзывы они написали в комментариях.

Stephen Cranney (Стивен Крэнни) признался, что с трудом дочитал книгу. По его словам, правдивые рассказы глубоко тронули его душу. Он длительное время не мог забыть историю про мать-одиночку, которая заботилась о двух детях и в какой-то момент потеряла продовольственную карточку и осталась без еды.

Rachel (Рэйчел) написала, что ничего не знала о блокаде Ленинграда, в отличие от известных историй о Холокосте и Западном фронте. Она предположила, что в Соединенных Штатах ничего не знают о трагедии только потому, что ни один американец не принимал участие в этом сражении.

Nugzar Kotua (Нугзар Котуа) считает, «Блокадную книгу» должен прочитать каждый житель планеты Земля.

Raina (Райна) согласилась с этим мнением и добавила, что повествование пугающее, но заставляет задуматься о вечном и самом ценном.

франция англия иностранцы блокадный ленинград
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