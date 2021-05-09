Украинка расплакалась в прямом эфире из-за попыток властей «стереть» память о войне

Киев, 9 мая. Украинцы сопротивляются попыткам киевских властей «стереть» память о Великой Отечественной войне. Во многих городах Украины состоялись мероприятия ко Дню Победы.

Власти Украины ежегодно призывают 8 мая отмечать День памяти и примирения, но украинцы считают праздник чуждым и продолжают праздновать День Победы 9 мая. Ветераны не боятся угроз украинских радикалов и с гордостью надевают военную форму и медали.

Так, одна из жительниц города Ровно в прямом эфире не смогла сдержать слез, говоря о попытках властей Украины «стереть» память о войне.

«Пока я жива, и живы те, кто видел события тех лет. Мы не допустим, чтобы праздник забыли. Мы гнали нацистов по всей территории нашей родной Украины», — расплакалась женщина.

Ранее жительница Киева позвонила в прямой эфир телеканала и раскритиковала перенос Дня Победы на 8 мая. По ее словам, этот перенос делается в угоду Западу и национал-радикалам, что возмущает большинство жителей Украины.