Инспекторы ДПС из Воронежа провели автомобиль с роженицей до больницы сквозь пробки

Воронеж, 9 мая. Беременная женщина успела попасть в больницу до начала родов благодаря помощи стражей порядка, которые позволили быстро преодолеть дорожный затор.

Сотрудники ДПС помогли вовремя добраться до больницы беременной женщине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Полицейские откликнулись на просьбу 21-летнего брата роженицы.

Молодой человек за рулем Mazda 3 боялся не успеть в медицинское учреждение до начала родов сестры из-за больших пробок. Он обратился к дорожным инспекторам, которые при помощи звукового сигнала и проблесковых маячков позволили машине преодолеть затор.

Благодаря усилиям стражей порядка дорога была преодолена за несколько минут. После оказания помощи гражданам полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

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