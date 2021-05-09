Президент Афганистана Гани объявил траур по жертвам взрыва в Кабуле

Кабул, 9 мая. Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал трагедию в столице страны у школы для девочек терактом и предложил провести траурную церемонию по погибшим местным жителям.

Гани обвинил во взрыве машины у образовательного учреждения и гибели 63 человек радикалов запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. Также он распорядился, чтобы семьям погибших выплатили материальную компенсацию и поручил министерству здравоохранения оказать помощь для пострадавших.

По предварительным данным, детонация трех устройств произошла у школы в шиитском районе Кабула, когда ученицы покидали заведение после второй смены, сообщал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.