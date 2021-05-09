Впервые удалось взломать беспроводную метку Apple AirTag

Москва, 9 мая. Старт продаж беспроводных меток Apple AirTag начался десять дней назад. За это время энтузиасты успели превратить девайс в серьезное устройство слежения за людьми.

Пользователь социальной сети Twitter похвастался, что ему удалось взломать компактный гаджет. Специалист по безопасности модифицировал микропрограмму устройства так, чтобы изменить URL-адрес NFC-модуля. Такой взлом может быть использован для интернет-мошенничества, называемого фишингом.

Обычный AirTag направляет юзера на официальный ресурс «Найти мой…», в то время как модифицированный маячок открывает сторонний адрес, который применяют злоумышленники. Apple AirTag помогает пользователям безопасно определять местоположение своих вещей через приложение «Локатор».

Маркетолог Иван Григорьев заявил, что у американской компании осталось не больше года, чтобы продержаться на мировом рынке гаджетов. При создании флагманского продукта Apple должна добиться совпадения технологического решения с готовностью социума принять его.