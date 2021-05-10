Психолог допустила правдивость сенсационного признания Илона Маска

За добродушной улыбкой бизнесмена Илона Маска может скрываться много страданий, связанных с его заболеванием. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала недавнее заявление главы компании Tesla о том, что у него синдром Аспергера. При этом заболевании характерны проблемы в общении с людьми, а также ограниченный набор занятий.

«Думаю, это можно назвать туннельным восприятием жизни. Это относится к тем случаям, когда у человека есть некий стереотипный интерес и он его придерживается. При этом все остальное становится страшным. Благодаря стереотипам индивид справляется со своей тревожностью», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова проиллюстрировала свой тезис конкретным примером.

«Предположим, я — плотник. Если я работаю у себя в мастерской, мне хорошо. Это мой островок спокойствия. Если же вдруг понадобится заняться выпечкой хлеба — для меня это будет сродни концу света», — пояснила собеседница ФАН.

instagram.com / @marianna_abravitova

В завершение она отметила, что за внешней успешностью и оптимистичностью бизнесмена может скрываться большое напряжение внутренних сил.

«Я допускаю, что у Илона Маска есть такое заболевание. Однако он — публичный человек. По роду своей деятельности ему приходится общаться с большим количеством людей. Подобные личности выбирают для себя некий узкий круг знакомых. Получается, что нынешняя жизнь дается ему через преодоление самого себя. При этом, несмотря на свой диагноз, он остается в большей степени адекватным человеком», — подытожила психолог.

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