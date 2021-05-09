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Кредиторы хотели взыскать с ростовской пенсионерки 727 млн рублей

Общество
Кредиторы хотели взыскать с ростовской пенсионерки 727 млн рублей
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Ростов-на-Дону, 9 мая. Кредиторы ростовского племзавода удивились, когда узнали, что в числе управляющих предприятия числится 92-летняя ростовчанка Александра И. У предприятия накопились огромные долги и кому-то их нужно выплачивать. 

В 2016 году, согласно решению областного арбитражного суда, завод был признан банкротом. После распродажи имущества и погашения долгов перед кредиторами, к субсидиарной ответственности привлекли руководство компании, чья задолженность достигала сотен миллионов рублей. Из постановления арбитражного суда пока известно только об одном эпизоде на сумму 727 млн.

Когда кредиторы ростовского племзавода провели собрание, оказалось, что расплачиваться по долгам придется ростовской пенсионерке — бабушке супруги владельца племзавода. Внучатый зять оформил на нее большую часть имущества и выводил активы. В 2017 году он был осужден на 8 лет за финансовые махинации.

Несмотря на то, что ранее пенсионерку привлекли по обстоятельствам данного дела, после собрания кредиторов финансовую ответственность с нее сняли.

Отметим, что племзавод зарегистрирован в 2006 году с уставным капиталом в 712 млн рублей. Основным видом деятельности предприятия было разведение свиней. На данный момент организация пребывает в процессе ликвидации.

Ранее ФАН сообщал, что Международный аэропорт Сочи подал иск на 54 млн рублей к жителю Азова.

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