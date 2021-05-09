Водитель «Газели» погиб в аварии с иномаркой под Новочеркасском

Новочеркасск, 9 мая. Жертвой лобовой аварии с участием грузовой и легковой машин стал водитель «Газели». Мужчина скончался на месте ДТП.

По предварительным сведениям, водитель иномарки по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с находившейся там «Газелью». В результате происшествия второй автомобилист, получив серьезные травмы, скончался до приезда бригады скорой помощи.

Предполагаемый виновник ДТП и его пассажир также находятся в местном медицинском учреждении. Сотрудники МВД уже приступили к выяснению деталей трагедии и позднее примут процессуальное решение.

В Новосибирске при столкновении двух иномарок, произошедшем в темное время суток, погиб автовладелец, сообщал ФАН.