Экономисты предрекают российскому авторынку снижение продаж

Пермь, 9 мая. Продажи новых и поддержанных автомобилей в долгосрочной перспективе сократятся, считают экономисты Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Компании возобновили работу в условиях резкого падения спроса. По мнению доцента кафедры «Автомобили и технологические машины» Сергей Пестрикова, с отечественного рынка может уйти до 20% предприятий отрасли.

Меры государственной поддержки в виде льготных кредитов под 2% годовых и снижения страховых взносов до 15% от зарплат помогли стабилизировать финансовое состояние предприятий, но не полностью. По мнению ученых, для восстановления докризисного положения на рынке должны произойти преобразования в структуре отраслевого рынка.

Экономисты предлагают решить проблему несколькими методами. Например, за счет поглощения большими компаниями мелких, что помогло бы рынку автосервисных услуг «самоочиститься». Эффективным подходом может стать позиция управления нестабильным сервисным предприятием с помощью антикризисного компонента в составе управления. Однако для этого необходимо достичь стабильной работы предприятий, пишет «Русская планета».

Эксперты ранее представили рейтинг наиболее ожидаемых в России машин летом 2021 года. В списке присутствуют не только иностранные модели, но и продукция отечественного автопрома.