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Российские миротворцы в Карабахе провели праздничный митинг по случаю Дня Победы

Армия
Российские миротворцы в Карабахе провели праздничный митинг по случаю Дня Победы
mil.ru  /  Минобороны России

Степанакерт, 9 мая. Военнослужащие действующего в Нагорном Карабахе миротворческого контингента ВС РФ приняли участие в праздничном митинге по случаю Дня Победы.

Мероприятие началось с выноса Знамени Победы и флага России, после чего миротворцы просмотрели видеозапись с поздравлением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. В ходе торжественного митинга к военнослужащим обратился командующий миротворческим контингентом ВС РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«День Победы — это день всеобщего триумфа, народной гордости и вечной памяти воинов-освободителей. Для нас, посвятивших свою жизнь служению отечеству, немеркнущий подвиг солдат и командиров Великой Отечественной войны является примером мужества и героизма», — сказал он.

После этого российские миротворцы почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в боях с нацистской Германией. Во время праздничных мероприятий 20 военнослужащих получили награды, медали и грамоты за заслуги на службе.

Ранее стало известно, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях приняли участие более тысячи военнослужащих, а также 84 единицы военной техники.

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