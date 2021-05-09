Дипломаты стран СНГ в США заявили о важности сохранения исторической правды

Вашингтон, 9 мая. Международное сообщество обязано работать над тем, чтобы человечество не оказалось у опасной черты, как это случилось во время Второй мировой войны.

В совместном обращении руководителей дипломатических представительств Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, расположенных в США, сказано, что 9 Мая по-прежнему остается священным праздником для государств СНГ.

«76 лет назад был разгромлен нацизм. Остановлена фашистская машина порабощения и истребления целых народов», — сказано в документе.

Представители стран в День Победы обратили внимание, что сейчас необходимо сохранить историческую правду о борьбе за освобождение мира для будущих поколений.

Как стало известно ранее, в США прошел онлайн-концерт в честь Дня победы.