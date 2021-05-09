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Актер из «Снежной королевы» пришел в ярость из-за откровения Прокловой о домогательствах

Шоу-бизнес
Актер из «Снежной королевы» пришел в ярость из-за откровения Прокловой о домогательствах
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 9 мая. Народный артист РФ Валерий Никитенко возмутился откровением актрисы Елены Прокловой о домогательствах, пережитых в детстве во время съемок в фильме.

Никитенко играл вместе с Прокловой в кинокартине «Снежная королева». На момент съемок актрисе, сыгравшей роль Герды, было всего 12 лет. В одном из выпусков шоу «Секрет на миллион» артистка рассказывала, что как раз в этом возрасте в первый раз столкнулась с домогательствами со стороны второго режиссера картины.

Комментируя заявление Прокловой, Никитенко пришел в ярость. Актер, сыгравший в «Снежной королеве» сказочника, не смог сдержать эмоций, услышав о своей коллеге.

«Я о Прокловой ничего не хочу слышать! Даже знать ее не желаю! Съемки «Снежной королевы» были замечательными», — заявил разозлившийся артист.

Роль в фильме он назвал чудом, случившимся в его жизни. По словам Никитенко, ему безразлично, что сейчас происходит с Прокловой. Кроме того, актер не понимает природы случившегося с его коллегой. В комментарии МК Никитенко отметил, что на съемках Проклова была прекрасной и глубокой актрисой.

Специалист по определению лжи Светлана Филатова ранее оценила интервью актрисы ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. Она отметила, что Проклова не всегда говорила правду в эфире.

никитенко проклова снежная королева
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