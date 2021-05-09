Хирург рассказал, почему мази являются неэффективными при варикозе

Москва, 9 мая. Направленные на лечение варикоза мази просто охлаждают кожу и снимают усталость, но не лечат болезнь вен, пояснила хирург Александра Цыплящук.

В современном мире варикоз является заболеванием, которому одинаково подвержены как мужчины, так и женщины. Однако лечение его с помощью специальных мазей не принесет никакого эффекта, заявила сердечно-сосудистый хирург, доцент Кафедры Хирургии ИУВ, кандидат медицинских наук, заведующая Хирургическим отделением №2 КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Александра Цыплящук.

«Мази работают с тревожными пациентами, действуют успокаивающе. Но лучше при лечении хронической венозной недостаточности работают средства по механическому устранению отека», — заявила она в беседе с kp.ru.

Всем людям, страдающим от варикоза, следует обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Кроме того, им нужно использовать специальные компрессионные чулки или гольфы, заявила Цыплящук.

Недостаточная подвижность является основной причиной развития варикоза и образования тромбов в ногах, добавила хирург. Она пояснила, что возникновение варикоза и тромбов угрожает также тем, кто длительное время работает в удаленном режиме.