Дачникам посоветовали модную и полезную зелень для раннего весеннего посева

Москва, 9 мая. Многие виды полезной и даже модной «ресторанной» зелени можно с легкостью вырастить на собственном дачном участке. Такие ингредиенты помогут разнообразить привычные блюда.

Салат латук считается одной из древнейших культур на грядках, однако до сих пор пользуется огромной популярностью у современных поваров. Его листовые сорта ромэн, батавия и стеблевой салат могут с легкостью вырасти на обычном дачном участке. Кочанные сорта салата Баттерхед и Айсберг также можно без труда посадить самостоятельно.

Популярная среди шеф-поваров ресторанов японская горчица станет не только отличной добавкой к блюдам, но и украсит грядки своими темными зубчатыми листьями. Конец весны считается самым подходящим временем для посева водяного кресса и маш-салата, сообщает информационный портал «Первоисточник».

Нарушение некоторых правил грозит дачникам крупными штрафами, предупредил юрист Алексей Петропольский. Незаконная вырубка деревьев и утилизация неразлагаемого мусора в земле могут обернуться для жителей страны административным наказанием.