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Составлен топ-5 упражнений для выполнения в кровати

Общество
Составлен топ-5 упражнений для выполнения в кровати
pixabay.com

Москва, 9 мая. Тренировки и любая физическая активность очень полезны для здоровья. Некоторые упражнения можно выполнять, не вставая с кровати. Всего их насчитывается пять разновидностей.

Боковые подъемы ног — одно из них. Чтобы выполнить это упражнение, нужно перевернуться на левый бок и положить одну ногу на другую. На выходе одну ногу необходимо поднять, а на вдохе — опустить. То же самое следует проделать с другой конечностью.​​​​​​

Еще одно полезное упражнение, которое можно выполнить прямо в кровати, — «мертвый жук». Для этого нужно лечь на спину и согнуть ноги в коленях под прямым углом. Затем следует поднять обе руки вверх. После чего выпрямить и опустить левую ногу, а правую оставить согнутой. Одновре­мен­но с этим нужно опустить пра­вую руку вниз над го­ло­вой. То же самое следует повторить для другой стороны.

Полезно по утрам выполнять полумостик. Нужно лечь на спине, согнуть ноги в коленях и положить руки вдоль туловища. Упираясь ногами в кровать, следует приподнять таз и вернуться в исходное положение. Упражнение выполняется от семи до десяти раз.

Среди других полезных упражнений специалисты выделяют «мостик» и «планку-дельфина». Для выполнения первого человеку нужно лечь на спину, выпрямить ноги и сложить руки вдоль туловища. Ноги следует поднять под углом и начать делать махи, имитируя движение ножниц. Для второго упражнения необходимо лечь на живот, согнуть руки в локтях, после чего оторвать колени и поверхности кровати и вытянуть ноги назад.

Россиянам ранее рассказали значение популярных слов из фитнес-сленга. Например, читингом называет такой прием, когда упражнение в определенный момент выполняется с намеренным нарушением техники.

здоровье спорт упражнения
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