Украинцы возмутились мерой наказания для «зиговавшего» в День Победы подростка

Киев, 9 мая. Украинские пользователи Сети негативно оценили поступок националиста, который устроил провокацию в киевском парке Вечной Славы.

Как стало известно, молодой парень бросил «зигу» ветерану, который проходил мимо. Правоохранительные органы установили личность националиста и составили на него административный протокол. Действия 16-летнего жителя Киева вызвали волну критики в социальных сетях.

«Это слишком мягкая реакция на подобные поступки», — написала Нина Сподобаева из Кривого Рога.

Некоторые пользователи Сети предложили отправить подростка на экскурсию в концлагеря. Другие посчитали, что административный протокол — недостаточная мера наказания. Ситуация также привлекла внимание украинских журналистов. Телеведущий Максим Назаров заявил, что президент Украины ведет недостаточную борьбу с нацизмом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит попыток уменьшить вклад украинцев в достижении победы над нацизмом.