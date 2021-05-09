Отец Филиппа Киркорова исполнил военную песню «Темная ночь» своим внукам

Москва, 9 мая. Отцу Филиппа Киркорова – Бедросу Киркорову – было 9 лет, когда началась Великая Отечественная война. В честь 76-ой годовщины Победы он исполнил своим внукам песню «Темная ночь».

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров на своей странице в Instagram поздравил поклонников с Днем Победы. Сейчас артист находится в Роттердаме, поэтому самолично примерять военную форму он не стал. В соцсети он опубликовал ролик, на котором его 88-летний отец поет одну из главных военных песен «Темная ночь».

В ролике, который стилизован под старую кинопленку, снялись и дети артиста — Алла-Виктория и Мартин. Они в костюмах солдат Великой Отечественной войны с трепетом слушают пение дедушки, который ребенком застал это страшное время. Киркоров-старший играет своим внукам на рояле и показывает им архивные фотографии.

«В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память!» — написал популярный певец.

Пользователи Сети поблагодарили Бедроса Киркорова за такое трогательное видео, которое не оставило никого равнодушным. В комментариях поздравили звездное семейство с великим праздником и пожелали родителю артиста долгих лет жизни.

Если военное видео Киркорова-старшего в Сети оценили по достоинству, то вот фотосессию Анастасии Макеевой в честь 76-й годовщины разгромили в пух и прах. На снимках звезда кино позировала в гимнастерке, прильнув к груди своего жениха.