Организаторы «Бессмертного полка» заявили о хакерских атаках на сайт акции

Москва, 9 мая. Сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк» подвергся хакерским атакам в День Победы, заявили организаторы акции.

Специалисты пресекли попытки злоумышленников разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты нацистов. Данные о лицах, пытавшихся опубликовать подобные изображения, будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

Во многих городах страны в этот день акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Такое решение принято, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.