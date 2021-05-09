«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Леся Рябцева

В первом выпуске проекта «Давай поговорим» ко мне в гости пришла моя коллега журналист Леся Рябцева.

Мне давно хотелось пообщаться с Лесей в формате интервью и поэтому у меня не было сомнений в том, что проект «Давай поговорим» стоит начать с общения с ней. У Леси Рябцевой очень интересная история завоевания медиапространства. Она начинала этот свой путь на «Эхе Москвы» и там смогла по-настоящему о себе заявить. На фоне блеклых ведущих, работавших под настроение гостей, Рябцева сразу показала, что готова выводить пришедших в эфир на эмоции и получать ответы на интересующие ее вопросы. Всем запомнились эфиры Леси с Виктором Шендеровичем, один из которых собрал миллион просмотров в сети. Но настоящие страсти кипели вовсе не в эфире. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — именно о нем и его поведении вне эфира Леся рассказала мне во всех подробностях.

Коснулись мы и темы ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией). В то время, как структурные подразделения ФБК — «Штабы Навального» — уже внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом, сам «Фонд» пока еще только ожидает этой участи. В отсутствии Навального на себя одеяло перетягивать начала Мария Певчих. Эта таинственная дама начала «обличать» блогеров, журналистов и экспертов. Видимо ее тонкая душевная организация не способна выдержать слов критики в адрес ее патрона. Досталось от Певчих и нам с Лесей. Об этом мы тоже подробно с ней пообщались.