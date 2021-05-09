Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Казань, 9 мая. Водитель грузовика может быть признан виновным в лобовом столкновении с микроавтобусом. Жертвами аварии стали пять человек.

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть пяти лиц, возбуждено после аварии на трассе Казань — Оренбург, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Главным подозреваемым является водитель грузовика MAN. По версии следствия, мужчина позволил себе на короткое время отвлечься от дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Жертвами ДТП стали пять человек. Еще четверо были доставлены в больницу с различными травмами, писал ФАН.