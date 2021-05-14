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Представляет ли угрозу для России расширение сотрудничества Турции и Кыргызстана

  /   Обновлено: 14 мая 2021 10:43
Весь мир
Представляет ли угрозу для России расширение сотрудничества Турции и Кыргызстана
Федеральное агентство новостей  / 

 

Власти Турции и Кыргызстана заинтересованы в серьезном углублении сотрудничества, особенно в экономической и культурной сфере. В числе планов — увеличение взаимного торгового оборота с 507 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Посол Кыргызстана в Анкаре Кубанычбек Омуралиев в беседе с журналистами турецкого агентства «Анадолу» рассказал, что отношения между двумя странами динамично развиваются. Более того, сотрудничество имеет статус стратегического, уверяет дипломат. В настоящий момент кыргызское правительство ведет разработку нового инвестиционного законодательства, направленного на защиту прав инвесторов и поощрение вложений в страну. По мнению Омуралиева, турецкие бизнесмены непременно должны воспользоваться этой ситуацией и начать свое дело в Кыргызстане.

Контакты между двумя государствами значительно улучшились и в период пандемии коронавируса. Турция отправила в Кыргызстан гуманитарную помощь, включая лекарства и кислородное оборудование в середине лета 2020 года, когда страна в Средней Азии испытывала заметные трудности в борьбе с распространением заболевания. В тот же период в Бишкеке состоялось временное открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы, несмотря на юридические проволочки.

Кубанычбек Омуралиев уверен, что турецкое присутствие важно не только для Кыргызстана, но и всего региона в целом. Так ли это и представляет ли какую-то угрозу для России появление новых союзников Анкары близ наших границ? В вопросе разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей вместе с экспертами.

Представляет ли угрозу для России расширение сотрудничества Турции и Кыргызстана
Федеральное агентство новостей  / 

Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», автор Telegram-канала Colonelcassad:

Пока полыхают Палестина и Израиль, Турция не слишком спешит напрямую вмешиваться в него, ограничиваясь риторикой поддержки. На фоне этого достаточно симптоматичными выглядят заявления, что Турция планирует нарастить товарооборот с Кыргызстаном до 1 млрд долларов. Тем самым Кыргызстаном, который недавно «немного повоевал» на границе с Таджикистаном и в поддержку которого выступала турецкая пресса и политики.

Турция не оставляет надежд создать некую пантюркистскую зону влияния, наполнив ее практическим политическим, экономическим, социокультурным и военным содержанием. Так как возможностей напрямую конкурировать с Россией, Китаем и США у Турции не так много, Анкара действует в регионе в бархатных перчатках, ориентируясь на наращивание экономических, политических и культурных связей, которые в перспективе могут перерасти в нечто большее, как это произошло с бывшей Азербайджанской ССР.

По мнению аналитика, Турция вряд ли сумеет за счет сотрудничества с Кыргызстаном достичь всех поставленных целей, однако создать определенные неудобства для России она способна.

Это игра вдолгую, и Турция уже не раз показывала, что способна действовать последовательно на протяжении длительного времени — даже в случаях, когда она упорствовала в своих заблуждениях.

Разумеется, потеснить Китай у Анкары вряд ли получится (а Китай является основным кредитором Бишкека), но получить определенное влияние в Кыргызстане Турция вполне способна, пусть и не сразу.  И это в долгосрочной перспективе может стать определенной проблемой для России, которая уже сталкивалась с вопросами излишнего турецкого влияния в Азербайджане, что вынудило менять статус-кво в Закавказье в прошлом году с оглядкой на амбиции Анкары, которые удалось ограничить.

Представляет ли угрозу для России расширение сотрудничества Турции и Кыргызстана
Федеральное агентство новостей  / Афганская голубка

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» в свою очередь видит в расширении сотрудничества Турции и Кыргызстана несколько проблемных точек, негативно играющих на доверии стран друг к другу:

Турция входит в пятерку ведущих партнеров Кыргызстана во внешней торговле. Кыргызстан экспортирует бобы, хлопок и хлопчатобумажные ткани, кожевенное сырье, драгоценные камни, ювелирные изделия из золота и серебра и минеральное топливо. При этом Бишкек импортирует из Турции продукцию легкой промышленности, химикаты, пластмассу, продукцию машиностроения, сельскохозяйственное сырье, мебель и аксессуары.

Турции могло бы быть интересно увеличить свое влияние в Кыргызстане, используя инвестиции. Однако надо учесть, что между Бишкеком и Анкарой после попытки переворота в 2016 году возникли разногласия из-за позиции Кыргызстана по отношению к школам Фетхуллаха Гюлена. Его турецкое правительство считает главным инициатором свержения власти.

Анкара утверждает, что эти учебные заведения ведут антитурецкую деятельность, однако руководство Кыргызстана не пошло навстречу и не стало прекращать их существование в своей стране. Несмотря на упорные требования турецкой стороны, Бишкек не поддавался давлению.

По словам эксперта, в этом вопросе стоит обратить внимание на амбиции нового кыргызского руководства, которое не так давно пришло к власти — свой курс на сближение с Анкарой оно вполне четко обозначило.

Нужно понимать, что в Кыргызстане недавно сменилось руководство. В марте этого года нынешний президент Садыр Жапаров на встрече с послом Турецкой Республики Дженгизом Камилем Фыратом подчеркивал, что готов к «выведению уровня двусторонних отношений на качественно новый уровень, так как Турция для Кыргызстана является не только стратегическим партнером, но и братской страной».

Посол Кыргызстана в Анкаре также заявил, что Бишкек подтверждает свою приверженность развитию стратегическому.

Время покажет, можно ли считать заявления дипломата и желание президента сблизиться с Анкарой плохим сигналом для школ Гюлена. Однако давно известно, что Турция  пытается заменить их своим образовательным фондом Маариф. Три года назад посол Фырат уже обещал, что эти образовательные учреждения «в ближайшее время» перейдут под контроль Маариф, однако этого так и не произошло.

турция сотрудничество кыргызстан стамбульский волк борис рожин
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