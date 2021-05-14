Власти Турции и Кыргызстана заинтересованы в серьезном углублении сотрудничества, особенно в экономической и культурной сфере. В числе планов — увеличение взаимного торгового оборота с 507 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Посол Кыргызстана в Анкаре Кубанычбек Омуралиев в беседе с журналистами турецкого агентства «Анадолу» рассказал, что отношения между двумя странами динамично развиваются. Более того, сотрудничество имеет статус стратегического, уверяет дипломат. В настоящий момент кыргызское правительство ведет разработку нового инвестиционного законодательства, направленного на защиту прав инвесторов и поощрение вложений в страну. По мнению Омуралиева, турецкие бизнесмены непременно должны воспользоваться этой ситуацией и начать свое дело в Кыргызстане.

Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы Элчиси Кубанычбек Өмүралиев: Кыргызстан менен Түркия соода жүгүртүүнү $507 млндон 1 млрд чейин жеткирүүнү көздөөдө.



Кененирээк:https://t.co/YyQCaun0Kz pic.twitter.com/ZJO9yySIJm — ТРТ АВАЗ КЫРГЫЗЧА (@trtavazkirgizca) May 13, 2021

Контакты между двумя государствами значительно улучшились и в период пандемии коронавируса. Турция отправила в Кыргызстан гуманитарную помощь, включая лекарства и кислородное оборудование в середине лета 2020 года, когда страна в Средней Азии испытывала заметные трудности в борьбе с распространением заболевания. В тот же период в Бишкеке состоялось временное открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы, несмотря на юридические проволочки.

Кубанычбек Омуралиев уверен, что турецкое присутствие важно не только для Кыргызстана, но и всего региона в целом. Так ли это и представляет ли какую-то угрозу для России появление новых союзников Анкары близ наших границ? В вопросе разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей вместе с экспертами.

Федеральное агентство новостей /

Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», автор Telegram-канала Colonelcassad:

Пока полыхают Палестина и Израиль, Турция не слишком спешит напрямую вмешиваться в него, ограничиваясь риторикой поддержки. На фоне этого достаточно симптоматичными выглядят заявления, что Турция планирует нарастить товарооборот с Кыргызстаном до 1 млрд долларов. Тем самым Кыргызстаном, который недавно «немного повоевал» на границе с Таджикистаном и в поддержку которого выступала турецкая пресса и политики. Турция не оставляет надежд создать некую пантюркистскую зону влияния, наполнив ее практическим политическим, экономическим, социокультурным и военным содержанием. Так как возможностей напрямую конкурировать с Россией, Китаем и США у Турции не так много, Анкара действует в регионе в бархатных перчатках, ориентируясь на наращивание экономических, политических и культурных связей, которые в перспективе могут перерасти в нечто большее, как это произошло с бывшей Азербайджанской ССР.

По мнению аналитика, Турция вряд ли сумеет за счет сотрудничества с Кыргызстаном достичь всех поставленных целей, однако создать определенные неудобства для России она способна.

Это игра вдолгую, и Турция уже не раз показывала, что способна действовать последовательно на протяжении длительного времени — даже в случаях, когда она упорствовала в своих заблуждениях. Разумеется, потеснить Китай у Анкары вряд ли получится (а Китай является основным кредитором Бишкека), но получить определенное влияние в Кыргызстане Турция вполне способна, пусть и не сразу. И это в долгосрочной перспективе может стать определенной проблемой для России, которая уже сталкивалась с вопросами излишнего турецкого влияния в Азербайджане, что вынудило менять статус-кво в Закавказье в прошлом году с оглядкой на амбиции Анкары, которые удалось ограничить.

Федеральное агентство новостей / Афганская голубка

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» в свою очередь видит в расширении сотрудничества Турции и Кыргызстана несколько проблемных точек, негативно играющих на доверии стран друг к другу:

Турция входит в пятерку ведущих партнеров Кыргызстана во внешней торговле. Кыргызстан экспортирует бобы, хлопок и хлопчатобумажные ткани, кожевенное сырье, драгоценные камни, ювелирные изделия из золота и серебра и минеральное топливо. При этом Бишкек импортирует из Турции продукцию легкой промышленности, химикаты, пластмассу, продукцию машиностроения, сельскохозяйственное сырье, мебель и аксессуары. Турции могло бы быть интересно увеличить свое влияние в Кыргызстане, используя инвестиции. Однако надо учесть, что между Бишкеком и Анкарой после попытки переворота в 2016 году возникли разногласия из-за позиции Кыргызстана по отношению к школам Фетхуллаха Гюлена. Его турецкое правительство считает главным инициатором свержения власти. Анкара утверждает, что эти учебные заведения ведут антитурецкую деятельность, однако руководство Кыргызстана не пошло навстречу и не стало прекращать их существование в своей стране. Несмотря на упорные требования турецкой стороны, Бишкек не поддавался давлению.

По словам эксперта, в этом вопросе стоит обратить внимание на амбиции нового кыргызского руководства, которое не так давно пришло к власти — свой курс на сближение с Анкарой оно вполне четко обозначило.