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Названы хитрости и уловки легендарного советского снайпера Василия Зайцева

Армия
Названы хитрости и уловки легендарного советского снайпера Василия Зайцева
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Волгоград, 9 мая. Еще при жизни снайпер Василий Зайцев стал легендой, он впечатлял сослуживцев и врагов, не только своей результативностью, но и хитрыми уловками.

Василий Зайцев родился в крестьянской семье из Оренбургской губернии. На свой 12 день рождения получил ружье в подарок от дедушки . После чего дедушка стал обучать Зайцева охоте.

После начала Великой Отечественной войны Василий Зайцев пытался попасть на фронт. Он был писарем в Тихоокеанском флоте, поэтому его не хотели отправлять в действующие войска. Только после пяти прошений его отправили в Сталинград.

Когда он попал на фронт, был подписан приказ командующего Сталинградским фронтом о снайперском движении. Летом 1942 Зайцева зачислили в 284-ю стрелковую дивизию. В сентябре этого же года он отличился тем, что из простой трехлинейки уничтожил, практически не целясь, трех противников. После чего ему доверили снайперскую работу и вручили винтовку с оптическим прицелом.

Василий Зайцев быстро стал известен. Командование стало посылать снайпера на различные участки обороны. Однако, несмотря на свою результативность, стрелок понимал, что в одиночку ему не справиться, - приводит слова Василия Зайцева в книге «Снайпер» А. Пронин. Уральский снайпер обучил своих помощников, которых впоследствии прозвали «зайчатами». Он обучил их не только меткости, но также нестандартному мышлению, которое нередко спасало его самого.

Так, Зайцев с помощью зеркальца и солнечного «зайчика» выманивал вражеского стрелка из укрытия, а его напарник «снимал» противника. Также, Василий Зайцев часто использовал переодетые в советскую военную форму манекены. Имитировал голову солдата, надевая каску на ствол автомата. За свое мастерство он удостоился статьи в полевой газете, которая попала к немцам и заинтересовала штаб генерал-фельдмаршала Паулюса.

Одни из важнейших событий в жизни Василия Зайцева стала его дуэль с немецким снайпером Эрвином Кенигом. В своих воспоминаниях Зайцев очень подробно описывает эту битву. Всё началось с того, что Кениг ранил двух его напарников. После чего каждый из снайперов пытался выяснить позицию другого и найти слабую сторону. Зайцев приметил железный лист, присыпанный кучей битого кирпича. Он попросил своих помощников сменить место дислокации и ждать солнечных лучей, чтобы заметить блеск оптики. После того как Зайцев убедился в позиции врага, его напарник приподнял каску и вскрикнул после выстрела по ней. Потерявший бдительность Кениг поднял из-под укрытия голову, после чего Василий Зайцев метко «снял» опасного противника.

Если верить статистике, то Зайцев не был самым результативным снайпером времен Второй мировой войны. Но его нестандартное мышление, смекалка и выдержка обеспечили статус «легенды».

Ранее ФАН рассказывал о том, как советский летчик угнал у у немцев самолет «Шторх» при побеге из плена.

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