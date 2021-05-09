Анна Семенович разозлила подписчиков снимками в форме Советской армии

Москва, 9 мая. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович возмутила поклонников поздравлением с Днем Победы. Певица сфотографировалась в форме Советской армии.

Семенович поздравила подписчиков с праздником на своей странице в Instagram. В честь 9 Мая она пожелала всем спокойствия, любви и мирного неба над головой.

«Дорогие наши ветераны, мы никогда не забудем ваш подвиг», — написала исполнительница.

Поздравление певица проиллюстрировала двумя снимками, на которых она позирует в военной форме и с оружием. Фотографии разозлили многих фолловеров Семенович, которые раскритиковали экс-солистку «Блестящих» за такие кадры. Позирование в форме комментаторы назвали кощунством и маскарадом.

«Каждый год фото в форме. Вы что, воевали лично?»; «Моя бабуля сказала так: «Тьфу, позорница!!!». Чтобы надеть на себя эту форму, нужно прожить то время или хоть как-то относиться к ней!!! А не просто напялить и валяться с макияжем на траве, демонстрируя испуг»; «Простите, но это кривляние!»; «Зачем фото в форме? Смешно и грустно...» — обрушились на певицу подписчики.

Анна Семенович — не единственная звезда, у которой есть снимки в форме времен войны. Подобную фотосессию устроила певица и актриса Анастасия Макеева вместе со своим женихом. Она тоже не смогла избежать критики подписчиков.