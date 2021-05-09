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Шейнин жестко ответил на обвинения в «перекрашивании» символики Победы

Общество
Шейнин жестко ответил на обвинения в «перекрашивании» символики Победы
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 9 мая. Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин ответил на обвинения в «забвении» символики Победы после публикации видео узбекской группы «Ялла».

Шейнин перед Днем Победы опубликовал в Facebook клип знаменитой группы «Ялла» из Узбекистана. Видео под названием «Мы помним» посвящено эвакуации мирных советских граждан в Среднюю Азию после нападения гитлеровской Германии. В ролике лидер группы Фаррух Закиров поет на фоне архивных кадров времен Великой Отечественной.

Подписчики Шейнина обратили внимание, что на превью клипа цифра 9, выписанная георгиевской ленточкой, обрамляется колосьями необычных для символики Победы цветов. В Сети обвинили ведущего «Время покажет» в «забвении» советского знамени и сравнили увиденное с нейтральными символами «олимпийских спортсменов из России».

«Странный рисунок. Словно наши олимпийцы под белым флагом. Символ Победы – красное знамя. Не надо этого стыдиться, иначе мы ничем не будем отличаться от тех, кто сносит наши памятники», - написал Андрей Семикин.

«С цветовой гаммой большая проблема. Очевидно, дизайн создал человек, родившийся после 1991 года. День Победы опошлен дизайнером», - добавляет Котя Соколов.

Шейнин лично отреагировал на претензии к символике. Ведущий написал резкий и эмоциональный комментарий, в котором обвинил подписчиков в нежелании вникать в суть публикации. Он обратил внимание, что резонансный логотип выполнен в цветах флагов России и Узбекистана, а в подписи Шейнина говорилось об общности Победы для постсоветских государств после распада СССР.

«Всем великим «знатокам» символики, геральдики, дизайна и т.п. рекомендую немного отключить пафос и включить логику. Ролик, под которым вы пишете комментарии (о чем написано в моем тексте!), вообще-то про Узбекистан, если кто не удосужился посмотреть и сразу взялся за перо писать комментарии. И песню исполняет группа «Ялла» Фарруха Закирова. Узбеки и граждане Узбекистана. Так что заставка просто-напросто цветов флагов РФ и Узбекистана. Что логично, учитывая, о чем песня. О нашей общей Победе и вкладе в нее всех народов СССР», - написал Шейнин.

Телеведущий регулярно ставит на место провокаторов в студии «Время покажет», большинство из которых – украинцы и либералы. В апреле Шейнин рекомендовал коллегам проверить здоровье эксперта с Украины Сергея Запорожского (Куценко), который излишне эмоционально отреагировал на свою ошибку.

провокация шейнин день победы телеведущий 9 мая символика знамя победы
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