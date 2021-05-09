Рано повзрослевшие дети города трудовой доблести: как празднуют День Победы в Казани

Казань, 9 мая. Столица Татарстана, в прошлом году удостоенная звания «Города трудовой доблести», отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Всего в городе к этой знаменательной дате было приурочено около 100 мероприятий.

Главной площадкой празднования Дня Победы традиционно стала площадь Тысячелетия рядом с казанским Кремлем. По площади маршем прошла колонна, составленная из двух тысяч военнослужащих, кадетов и юнармейцев. Вслед за ними последовала боевая техника и автомобили времен Великой Отечественной войны.

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

До этого прошли церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. Также венки и цветы возложили в Парке Победы к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла и Советскому солдату, а также монументу Матерям и вдовам. Там же в течение всего дня проходит обширная выставка военной техники, на которой представлены самолеты и вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, гаубицы. Особый интерес у посетителей мероприятия вызывают легендарные «Катюша», танк Т-34, гаубица 152-ММ, созданная в 1943 году всего за 18 дней.

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Отдельного внимания в Парке Победы заслуживает представленная экспозиция «Казань — город трудовой доблести». Столица Татарстана удостоилась этого звания в 2020 году вместе с 19 другими городами страны. Соответствующий указ президента России Владимира Путина отметил населенные пункты, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции.

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

ФАН удалось пообщаться с одним из тех, кто принимал в этом самое непосредственное участие. Виктору Малькову исполнилось восемь лет на следующий день после нападения вражеских войск. Все взрослые мужчины ушли на фронт, женщины и дети обеспечивали надежный тыл.

«Мне 88 лет, родился я 23 июня 1933 года. В восемь лет я вынужден был стать взрослым, начать трудиться как взрослый мужчина. Все наши отцы ушли добывать победу, а матери — ковали ее в тылу», — рассказал Виктор Дмитриевич.

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Праздничные мероприятия в Казани продолжаются концертами в самых разных парковых зонах города. Проходят фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», выступления творческих коллективов, звучат танцевальные мелодии 30-40-х годов прошлого века в исполнении оркестров. На вечер большой концерт в формате народного караоке запланирован на площади Тысячелетия. Торжества завершатся салютом над акваторией реки Казанки, который продлится четыре минуты.

Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов

Ранее ФАН сообщал, что ветеранам из Татарстана в преддверии Дня Победы местные власти подарили около семи тысяч продуктовых наборов. Еще 700 человек получили единовременную выплату от государства.