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Пятерых сторонников «Братьев-мусульман» в Египте приговорили к пожизненному заключению

Весь мир
Пятерых сторонников «Братьев-мусульман» в Египте приговорили к пожизненному заключению
komi.sledcom.ru  / 

Каир, 9 мая. Высший суд государственной безопасности Египта вынес приговор пятерым молодым людям, относящимся к запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, по делу, известному в СМИ как «студенческая ячейка». Все подсудимые получили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокуратура предъявила несколько обвинений, в том числе «руководство незаконной группировкой, ее снабжение оружием и нападения на сотрудников полиции, военнослужащих и их объекты». Расследование показало, что осужденные планировали теракты против сил безопасности страны и вооруженные нападения с целью нарушения общественного порядка и создания угрозы безопасности.

В апреле египетский суд вынес аналогичное решение в отношении Махмуда Эззата, исполняющего обязанности руководителя «Братьев-мусульман». Его приговорили к пожизненному заключению на основании обвинения в подстрекательстве к насилию и снабжению оружием во время столкновений между сторонниками и противниками террористической организации в 2013 году.

Правительство Египта запрещает деятельность «Братьев-мусульман» на своей территории и классифицирует ее как террористическую группировку. С момента прихода к власти в стране в 2013 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начал кампанию арестов против организации. Египетские власти арестовали десятки ее лидеров. Те, кому удалось бежать из страны, заочно приговорены к разным срокам заключения и смертной казни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

египет братья-мусульмане
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