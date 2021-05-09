Россияне и граждане стран СНГ почтили память солдат СССР в Базеле

Базель, 9 мая. Граждане России, стран СНГ и швейцарцы приняли участие в мероприятии, посвященном 76-й годовщине Победы над фашистской Германией в городе Базель.

Официальные представители РФ возложили венки к монументу на кладбище Хернли. Церемония прошла в сопровождении музыки военных лет. Временный поверенный в делах России в Швейцарии Сергей Кудрявцев принял участие в мероприятии.

«Мы рассматриваем Победу как достояние всего многонационального советского народа. Наши соотечественники, швейцарские друзья и все, кто неравнодушно относится к нашей общей истории, ежегодно 9 мая приходят сюда, чтобы почтить память наших предков и всех солдат Красной армии», — сказал Кудрявцев журналистам.

Ранее сообщалось, что жители Лондона почтили память павших солдат СССР и провели торжественное мероприятие у Советского воинского мемориала.