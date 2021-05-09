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СМИ: Франция пытается помешать установлению мира в ЦАР

Весь мир
СМИ: Франция пытается помешать установлению мира в ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 9 мая. Франция выступает против установления мира в Центральноафриканской Республике. Многочисленные кризисы, которые пережила страна за последние годы, всегда исходили от западных государств, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Только военные действия и экономический упадок позволяли Парижу сохранять влияние на бывшую колонию. Однако после прихода президента Фостен-Арканжа Туадера ситуация в ЦАР изменилась. Он установил тесные связи с Россией и заручился ее поддержкой в борьбе с боевиками.

Инструкторы из РФ подготовили вооруженные силы (FACA), которые разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Стабилизация обстановки в Центральноафриканской Республике разрушает планы французов нажиться на ее бедах.

Власти, армия и народ выступают единым фронтом и готовы вместе работать над развитием государства. В попытке дискредитировать центральноафриканских военнослужащих и союзников Франция развернула информационную кампанию.

Издание RFI опубликовало материал, в котором безосновательно обвинило специалистов из РФ и войска ЦАР в совершении преступления против граждан африканского государства. Журналисты, опиравшиеся на сфабрикованный отчет независимых экспертов ООН, не предоставили никаких доказательств.

Кроме того, ранее появилась информация, что все свидетельские показания, опубликованные французским изданием, были фейковыми. Сотрудники СМИ подкупили людей, которые озвучили заранее подготовленные заявления. Подорвать установление мира старается и ООН. Граждане ЦАР неоднократно становились свидетелями помощи, которую миротворцы оказывали бандитам.

Центральноафриканцы уверены, что именно «голубые каски» передают им мины, от которых страдает мирное население. Недавно на взрывное устройство наехало мототакси. Водитель, женщина и двое детей погибли на месте. Всего несколько дней назад подорвался автомобиль священника. Он выжил, однако двое других пассажиров скончались.

Реакция местного населения доказывает безуспешность стратегии Франции. Жители столицы ЦАР уже несколько раз выходили на митинг в поддержку российских инструкторов и армии. Они благодарны иностранным союзникам и военнослужащим. При этом люди в очередной раз потребовали, чтобы многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) немедленно покинула республику.

россия цар туадера
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