Франция отказалась применять вакцину AstraZeneca против новых штаммов COVID-19

Страсбург, 9 мая. Французские медики не будут применять вакцину против COVID-19 AstraZeneca от новых штаммов болезни. Для этого начнут использовать препараты других производителей.

Причина применения в стране AstraZeneca до сих пор заключается в том, что «она помогает выйти из кризиса». Заявление об этом сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в Страсбурге.

Он так поддержал решение ЕС не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca. Накануне французский лидер заявил, что англосаксонские страны должны проявить большую солидарность в вопросах вакцин.