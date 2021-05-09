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Британцы похвалили парад в Москве и поблагодарили Россию за победу над нацизмом

Армия
Британцы похвалили парад в Москве и поблагодарили Россию за победу над нацизмом
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov

Лондон, 9 мая. Иностранные граждане поддержали парад Победы на Красной площади, поблагодарив Россию за победу над нацистской Германией и освобождение Европы.

День Победы ежегодно отмечается масштабными парадами по всей стране, главным из которых считается торжественное шествие в Москве. В этот раз командование ВС государства удивило зрителей праздничного мероприятия огромным количеством новинок российской военной промышленности, ранее не появлявшихся на парадах. Примечательно, что за торжеством наблюдали не только граждане России, но и жители зарубежных стран.

Иностранцы смогли благодаря интернету своими глазами увидеть это масштабное мероприятие и по достоинству оценить парад Победы, приуроченный к 76-й годовщине разгрома Третьего рейха советскими солдатами. Редакция Федерального агентства новостей решила узнать мнение пользователей Twitter из западных государств и других стран о торжестве в Москве.

Парад получил высокие оценки в Великобритании. Некоторые иностранные пользователи отметили, что Россия до сих пор чтит память тех, кто противостоял нацизму, в отличие от западных государств. Один из комментаторов похвалил телеканал «Россия-1» за прекрасный репортаж с мероприятия.

«Фантастический парад в День Победы в Москве. Блестяще видеть, что сопротивление национал-социализму все еще почитается, в отличие от Великобритании. Отличное освещение на «Россия-1», — пишет @MNose1960.

Подобное мнение высказал и британский писатель Дуги Бримсон на своей странице в Twitter. Он поблагодарил Россию за победу над нацизмом, который угрожал не только Европе, но и всему миру.

«Это День Победы в России. Спасибо матушка-Россия», — написал Бримсон.

Ранее российские пользователи высказали свое мнение о проведенном в Москве параде Победы, выразив восхищение торжеством.

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