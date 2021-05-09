Российские дипломаты исполнили песню «Катюша». События дня

Российские дипломаты исполнили песню «Катюша», поздравив граждан с Днем Победы
Российские дипломаты в 54 странах мира приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Великой Победы. В видеозаписи, размещенной в воскресенье в Telegram-канале МИД РФ, они исполнили в честь праздника песню «Катюша». В поздравлении приняли участие дипломаты посольств России в Белоруссии, Египте, Китае, Азербайджане, Перу, Пакистане, Казахстане, США, Японии, Чехии и других странах. Некоторые из них выступали, держа в руках фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны. Один из дипломатов постоянного представительства РФ при ООН исполнил «Катюшу» на баяне прямо в зале заседаний международной организации.
В Одессе произошла потасовка во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу
omr.gov.ua / Одесский городской совет.
В ходе возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные лица ворвались в колонну людей и начали потасовки с полицией, после чего разбежались. По словам очевидцев, драка между участками массовых мероприятий и полицией произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов потребовали от одной женщины снять георгиевскую ленту и убрать портрет советского маршала Георгия Жукова. Ее задержали и отвезли в районный отдел полиции. Следует добавить, что полиция Украины на своих официальных интернет-ресурсах напомнила о запрете в стране коммунистической и национал-социалистической символики.
Переговоры о поставках вакцины «Спутник V» в Германию зашли в тупик
Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency
Рабочая группа в Минздраве ФРГ назвала переговоры между Германией и Россией о поставках «Спутника V» тупиковыми. В данный момент одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств также находится под вопросом. Это связано с высокими требованиями регулятора. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия ждет сертификации «Спутника V» в Европейском агентстве лекарственных средств. По ее словам, если это случится быстро, государство закупит российскую вакцину, однако пока данных для допуска недостаточно. Также сообщалось, что более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной, если препарат будет одобрен в ЕС.