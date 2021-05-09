Российские дипломаты исполнили песню «Катюша». События дня

Российские дипломаты исполнили песню «Катюша», поздравив граждан с Днем Победы Российские дипломаты в 54 странах мира приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Великой Победы. В видеозаписи, размещенной в воскресенье в Telegram-канале МИД РФ, они исполнили в честь праздника песню «Катюша». В поздравлении приняли участие дипломаты посольств России в Белоруссии, Египте, Китае, Азербайджане, Перу, Пакистане, Казахстане, США, Японии, Чехии и других странах. Некоторые из них выступали, держа в руках фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны. Один из дипломатов постоянного представительства РФ при ООН исполнил «Катюшу» на баяне прямо в зале заседаний международной организации.

В Одессе произошла потасовка во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу omr.gov.ua / Одесский городской совет. В ходе возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные лица ворвались в колонну людей и начали потасовки с полицией, после чего разбежались. По словам очевидцев, драка между участками массовых мероприятий и полицией произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов потребовали от одной женщины снять георгиевскую ленту и убрать портрет советского маршала Георгия Жукова. Ее задержали и отвезли в районный отдел полиции. Следует добавить, что полиция Украины на своих официальных интернет-ресурсах напомнила о запрете в стране коммунистической и национал-социалистической символики.