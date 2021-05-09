Анастасию Макееву раскритиковали за «военную» фотосессию с женихом

Москва, 9 мая. Известная актриса театра и кино Анастасия Макеева в честь 76-й годовщины Великой Победы устроила «военную» фотосессию, в которой поучаствовал и ее жених, бизнесмен Роман Мальков.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков и поздравила россиян с 9 Мая. В кадре Макеева и ее возлюбленный предстали в военном облачении и с георгиевскими лентами на гимнастерках. На одних фото актриса позировала, нежно прильнув к груди жениха, а на других — в образе армейской медсестры.

«Нет слов, чтоб выразить то, что чувствуют в этот день наши сердца. Нет слов, чтоб описать, как мы благодарны за каждый наш мирный день. Спасибо вам! С праздником, любимые!» — написала Макеева.

Однако «военная» фотосессия звезды вызвала негативную реакцию у подписчиков. Только недавно поутих скандал вокруг личной жизни актрисы. Роман Мальков, за которого она собралась замуж, оказалось бросил ради артистки жену с четырьмя детьми. Пользователи Сети раскритиковали Макееву, ведь снимками с возлюбленным она вновь подняла шумиху, которая неуместна в годовщину Великой Победы.

«Боевая подруга Анастасия! Продвигает своих мужчин, не жалея сил!»; «Как дурачка его с собой таскаете и смотрите на его реакцию!»; «Зачем опять вся эта показуха? Тем более в такой праздник!» — возмутились фолловеры.

Возлюбленный Макеевой Роман Мальков не только не платит алименты на четырех наследников, но и позволяет себе нелестные слова в адрес бывшей супруги. Например, он назвал мать своих детей «грязным существом» из-за ее похода на ток-шоу.