Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 19:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:43
Общество
Сотрудник ДПС взял юного москвича на руки, чтобы показать военную технику
19:39
Шоу-бизнес
Валерия поддержала сына и невестку после критики их поздравления с Днем Победы
19:38
Общество
Российский «Бессмертный полк» до глубины души поразил блогера из США
19:38
Общество
Три внешних признака могут указывать на рак кожи
19:37
Экономика
Китайский конкурент Tesla планирует наладить поставки электрокаров в Европу
19:35
Общество
Составлен топ самых опасных домашних кошек
19:33
Армия
Главком ВМФ РФ поздравил военных моряков с Днем Победы
19:32
Шоу-бизнес
Рэпер Потап закатил на свой юбилей мармеладную вечеринку
19:32
Общество
Иностранцы поделились впечатлениями от «Блокадной книги»
19:32
Политика
Украинка расплакалась в прямом эфире из-за попыток властей «стереть» память о войне
19:31
Общество
Волгоградцы отпраздновали День Победы световым шоу на Мамаевом кургане
19:31
Весь мир
Иракские спецслужбы предотвратили диверсию на нефтяной скважине в Киркуке
19:28
Общество
Инспекторы ДПС из Воронежа провели автомобиль с роженицей до больницы сквозь пробки
19:27
Происшествия
Президент Афганистана Гани объявил траур по жертвам взрыва в Кабуле
19:24
Технологии
Впервые удалось взломать беспроводную метку Apple AirTag
19:24
Общество
Волонтеры спели фронтовые песни под окнами ветеранов в Калининградской области
19:20
Происшествия
Водитель «Газели» погиб в аварии с иномаркой под Новочеркасском
19:19
Экономика
Экономисты предрекают российскому авторынку снижение продаж
19:19
Армия
Российские миротворцы в Карабахе провели праздничный митинг по случаю Дня Победы
19:19
Общество
Российские дипломаты исполнили песню «Катюша». События дня
Все новости

Анастасию Макееву раскритиковали за «военную» фотосессию с женихом

Шоу-бизнес
Анастасию Макееву раскритиковали за «военную» фотосессию с женихом
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 9 мая. Известная актриса театра и кино Анастасия Макеева в честь 76-й годовщины Великой Победы устроила «военную» фотосессию, в которой поучаствовал и ее жених, бизнесмен Роман Мальков.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков и поздравила россиян с 9 Мая. В кадре Макеева и ее возлюбленный предстали в военном облачении и с георгиевскими лентами на гимнастерках. На одних фото актриса позировала, нежно прильнув к груди жениха, а на других — в образе армейской медсестры.

«Нет слов, чтоб выразить то, что чувствуют в этот день наши сердца. Нет слов, чтоб описать, как мы благодарны за каждый наш мирный день. Спасибо вам! С праздником, любимые!» — написала Макеева.

Однако «военная» фотосессия звезды вызвала негативную реакцию у подписчиков. Только недавно поутих скандал вокруг личной жизни актрисы. Роман Мальков, за которого она собралась замуж, оказалось бросил ради артистки жену с четырьмя детьми. Пользователи Сети раскритиковали Макееву, ведь снимками с возлюбленным она вновь подняла шумиху, которая неуместна в годовщину Великой Победы.

«Боевая подруга Анастасия! Продвигает своих мужчин, не жалея сил!»;

«Как дурачка его с собой таскаете и смотрите на его реакцию!»;

«Зачем опять вся эта показуха? Тем более в такой праздник!» — возмутились фолловеры.

Возлюбленный Макеевой Роман Мальков не только не платит алименты на четырех наследников, но и позволяет себе нелестные слова в адрес бывшей супруги. Например, он назвал мать своих детей «грязным существом» из-за ее похода на ток-шоу.

актриса день победы 9 мая макеева
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 293083 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 237997 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 179783 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 139799 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 91739 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Шоу-бизнес / Анастасию Макееву раскритиковали за «военную» фотосессию с женихом
Рейтинг@Mail.ru