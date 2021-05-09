Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании

Барселона, 9 мая. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Победой Льюиса Хэмилтона завершилась гонка Гран-при Испании, состоявшаяся на трассе «Каталунья» в Барселоне. За несколько кругов до финиша британский гонщик обошел Марка Ферстаппена из «Ред Булла», занявшего второе место.

Третьим финишировал партнер пилота из Нидерландов по команде Валттери Боттас. Стоит отметить, что россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», финишировал 19-м.

Ранее стало известно, что этап «Формулы-1» может впервые пройти в Петербурге. Планируется, что чемпионат мира по автогонкам примет автодром «Игора драйв».