Певица Алена Свиридова рассказала печальную историю о погибших на войне дедах-фронтовиках

Москва, 9 мая. Певица Алена Свиридова поделилась печальной историей своей семьи в честь Дня Победы. Она рассказала о дедах-фронтовиках, погибших во время Великой Отечественной войны.

Артистка опубликовала фотографии дедушек на странице в Instagram. На одном из снимков можно увидеть улыбающегося парня в фуражке и гимнастерке — отца матери Свиридовой. На момент съемки ему было 22 года.

«Фотография сделана в первый год войны. И все. В первый же год войны не стало этого улыбающегося, доброго, круглолицего парня», — рассказала певица.

Матери артистки тогда было всего три года, и у нее не осталось других воспоминаний об отце, кроме этой фотографии. Свиридова также показала снимок другого молодого мужчины — своего деда по отцовской линии. Как оказалось, он тоже погиб в первый год войны. После этого у папы певицы появились сестры, а отцом он стал называть другого человека, потому что настоящего не помнил.

«Мне до сих пор невыразимо жаль этих молодых парней, которые не дожили до моего появления на свет, и еще больше было жаль себя, изначально лишенную любви, полагающейся мне по рождению», — отметила Свиридова.

Членам семьи некоторых звезд удалось пережить Великую Отечественную войну. Например, дед певца и композитора Игоря Николаева дошел до Берлина.