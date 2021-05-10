В Донбассе снова иностранный десант, а госсекретарь США дал указания Зеленскому



В Донбассе растет количество провокаций, на фоне которых Луганскую область посетили главы МИД Бенилюкса. Зеленский свозил послов ЕС, Великобритании и США на Мемориальный комплекс «Украина — освободителям» на границе с РФ. Польша продолжает реализацию проекта «Междуморье», а Киев посетили госсекретарь США и командующий ССО ВС США в Европе. В самой Украине прошли памятные мероприятия, посвященные трагедии 2 мая в Одессе, а 12 мая шахтеры собираются на митинг у офиса президента в Киеве.

Оперативная обстановка в Донбассе

Несмотря на праздники, количество нарушений за эту неделю увеличилось в 1,3 раза, вернувшись к прежним значениям (1233 обстрелов против 990).

Федеральное агентство новостей /

При этом достичь такого показателя удалось буквально за одни сутки — 5 мая, на которые пришлась половина всех обстрелов (618 случаев). Примечательно, что на следующий день Вооруженные силы Украины (ВСУ) праздновали «День пехоты». Это наводит на мысль о том, что либо украинские военные готовились его отмечать, либо защитники Донбасса — поздравлять.

На северном фронте к горячей точке в районе населенного пункта Золотое (57 км западнее Луганска) добавилась еще одна — в районе Смелое (30 км северо-западнее Луганска). Она расположена в самом конце «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска), занятой украинскими вооруженными силами.

Со стороны ВСУ позиции здесь обороняют бойцы 14-й механизированной бригады, которых в начале апреля усилили 15-м горным батальоном 128-й горно-штурмовой бригады.

Рост провокаций на «Лисичанском плацдарме» связан с двумя причинами: попытками украинской стороны вести «окопную войну», пытаясь подойти как можно ближе к позициям Народной милиции ЛНР с целью их последующего вытеснения; опасениями, как со стороны НМ ЛНР, так и украинских ВС, активных действий на направлении.

Ведь с одной стороны, через плацдарм проходит прямая дорога на Луганск, а с другой — на Северодонецк, где сосредоточены административные и силовые органы управления Луганской области.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне 6 мая в рамках двухдневного визита на Украину Луганскую область посетили министры иностранных дел организации Бенилюкс (политический, экономический и таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга). В ходе посещения украинской стороной традиционно рассказана «своя правда» о ситуации в Донбассе.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Кроме того, делегацию свозили на контрольный пункт въезда-выезда в городе Счастье, где Киев в очередной раз пожаловался на руководство ЛНР (а скорее России), которое, по их мнению, препятствует организации сообщения между ЛНР и Украиной, что замедляет «реинтеграцию территорий».

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Буквально через два дня, 8 мая, Луганскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. Сопровождали его послы стран ЕС, Великобритании, США.

...to their President @ZelenskyyUa to perform his official duties... pic.twitter.com/AxXyrze0ka — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

Приезжала делегация в населенный пункт Меловое (105 км северо-восточнее Луганска), что на границе с Российской Федерацией, для возложения венков на Мемориальном комплексе «Украина — освободителям», посвященном победе в Великой Отечественной войне и освобождению Украины от немецкой оккупации.

A symbolic moment, the German Ambassador @AnkaFeldhusen laying flowers in Milove, where the liberation of Ukraine from Nazi Germany started in 1943. pic.twitter.com/IhkBmastBU — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

Поводом же послужило празднование Украиной и всем западным миром «Дня памяти и примирения», который посвящен победе над фашистской Германией.

На центральном участке фронта самая сложная ситуация сохранялась в пригородах Горловки и Донецка.

Проявилось это в нанесении повреждений жилой застройки прифронтовых городов, где, с одной стороны, в Красногоровке несколько снарядов упало вблизи больницы, а с другой — в Донецке снаряд угодил во двор детского садика.

Более того, досталось и системе водоснабжения Донецка — в результате обстрела на сутки был обесточен северный водопроводный узел, из-за чего останавливалась подача воды в Киевском районе города.

Также на данном участке фонта миссией ОБСЕ вблизи населенного пункта Коммуна на западной окраине Дебальцево, было обнаружено два неразорвавшихся реактивных снаряда, один — от 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган», другая — от 122-мм реактивной системы залпового огня «Град».

Учитывая довольно близкое расположение снаряда от «Урагана» к городской застройке (150 м) и дороге (30 м), то, скорее всего, это результат обстрелов со стороны ВСУ, а целью была какая-то колонна защитников Донбасса, направлявшаяся в сторону линии фронта.

На южном участке продолжает осложняться ситуация в полосе 93-й механизированной бригады, которая располагается от Новотроицкое (32 км юго-западнее Донецка) до Гранитное (60 км южнее Донецка). Соединение это прибыло к концу апреля и проявляет активность, осваиваясь на новом для себя месте.

Более того, БПЛА ОБСЕ практически всю неделю фиксируют военнослужащих обеих сторон на бывших позициях в районе разведения у Петровское (37 км южнее Донецка), что также не способствует нормализации ситуации.

Неспокойно было на самой южной точке фронта — в районах Ленинское (18 км северо-западнее Новоазовск) и Коминтерново (20 км северо-западнее Новоазовск). Именно здесь, чуть севернее Водяное (8 км северо-восточнее Мариуполя) 6 мая в результате обстрела был уничтожен блокпост, а, скорее всего, по совместительству и ротный КНП 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Вчера, на блокпосте между посёлком Ломакино и Лебединское, в районе г.Мариуполь, мирно дежурили правосеки, усилившие 128 бригаду. Солдатики 93 бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам и около 15-00 открыли по ним огонь https://t.co/OwVQn7ObSh — СРОЧНЫЕ НОВОСТИ (@gtnhjdbxm2) May 6, 2021

При этом версия Telergam-канала Джокер-ДНР, что обстрел совершен бойцами 93-й механизированной бригадой, вряд ли верна. Ведь ближайшая позиция соединения к горевшему блокпосту находится примерно в 17 км, что превышает дальности огневых средств его батальонов (куда входят минометы всех калибров), а также одного из двух артиллерийских дивизионов (на 122-мм САУ «Гвоздика»).

Cкорее всего, уничтожение столь важной цели 128-й горно-штурмовой бригады на счету защитников Донбасса, о которой они, по каким-то причинам, решили скромно умолчать.

Что было в Одессе 2 мая?

На фоне годовщины трагических событий 2 мая, когда в 2014 году в Одессе в результате столкновений с радикалами и пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек и 250 пострадало, было проведено два мероприятия.

Первое — памятное по погибшим, началось на Куликовом поле и продолжилось у здания Профсоюзов. Участие в мероприятии приняли около 100 человек (разного возраста и пола).

Второе — марш так называемых «Защитников Одессы», участие в котором приняли около 1200 человек (в основном мужчины) с флагами Украины и местных радикальных организаций.

Украинские националисты под началом главы Нацкорпуса Андрея Билецкого провели в Одессе «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает 2 мая «Таймер-Одесса»https://t.co/trnwhG1HRi — Украина • РУ (@ukraina_ru) May 2, 2021

Оба мероприятия проходили под опекой правоохранителей и прошли мирно. При этом в глаза бросается сильное различие в количестве участников. Так называемым «патриотам» удалось собрать в 10 раз больше своих сторонников, чем людей, пришедших вспомнить трагические события 2 мая 2014 года.

В перспективе такая тенденция может привести к тому, что через 5–10 лет жестокость, с которой радикалы разбирались со сторонниками федерализации, забудется, оставшись лишь в сердцах тех, кто потерял тогда своих близких.

Сбор участников польского проекта «Междуморье»

Федеральное агентство новостей /

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где принял участие в праздновании 230-й годовщины принятия Конституции Республики Польши 3 мая.

Показательно, что в этот день в Варшаве, помимо Украины, собрались и прибалтийские друзья — Литва, Латвия, Эстония, которые по итогам встречи подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества.

Кроме того, президенты Украины и Польши — Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины, которая предполагает поддержку Киева на пути в ЕС.

В декларации говорится, что Польша поддержит Украину на пути к членству в EC. При этом Анджей Дуда и Владимир Зеленский заявили, что необходимые для этого реформы в Украине требуют поддержки международного сообщества.https://t.co/ZgnYxxtSe3@prezydentpl @ZelenskyyUa — Русская служба Польского Радио (@radiopolsha) May 7, 2021

В целом, визит этот являлся антироссийским слетом приграничных с Россией стран, из которых под руководством Польши верстается проект «Междуморье».

Наблюдая за лавированием старой Европы, считаю проект "Междуморье" Пилсудского более актуальным для Украины pic.twitter.com/r78n48HGh1 — Станішевська (@AmareNoctem) November 26, 2014

Целью его является встраивание в логистические маршруты «Азия—Европа» и развитие направления в обход России.

Федеральное агентство новостей /

Сюда же относятся и маршруты доставки энергоресурсов из России в Европу. Именно поэтому главным врагом для участников проекта «Междуморье» является «Северный поток — 2», в случае постройки которого многие европейские компании лишатся возможности перепродавать российский газ под видом реверса, а это обещает весьма большую прибыль.

Отношения США с Украиной

В начале недели, 3 мая, Украину посетил командующий Сил специальных операций ВС США в Европе генерал Дэвид Табор, который вместе с украинским командующим ССО генералом Григорием Галаганом посетили расположение 73 морского центра специальных операций, расположенного в приморском городе Очаков (Николаевская область).

facebook.com / 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Заявленной целью была оценка военного сотрудничества, подготовки и уровня взаимодействия подразделений ССО Украины и США.

facebook.com / 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Однако пикантности ситуации здесь добавляет тот факт, что 73 морской центр ССО предназначен для действий в Крыму и Черном, Азовском морях, для чего имеет боевых пловцов.

Визит же командующего ССО ВС США в Европе говорит об особом интересе американцев в развитии этого подразделения ССО. Кроме того, прибытие генерала Дэвида Табора вполне может быть связано с проверкой американских инструкторов, обучающих украинских коллег, и проверкой готовности местных военнослужащих к предстоящим в июле учениям «Си Бриз-2021», которые традиционно проводятся в северо-западной части Черного моря и на территориях Одесской и Николаевской областей.

Буквально на следующий день на Украину на два дня, 4–5 мая, прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен в сопровождении своего заместителя — Виктории Нуланд.

Федеральное агентство новостей /

В рамках визита проведены встречи с украинским руководством, где обсуждались следующие вопросы:

ситуация в Донбассе и вокруг Крыма;

кейс наблюдательных советов и контроля за крупными госактивами;

реформы;

рынок земли;

гражданский сектор (усиление контроля власти над нужными активистами, которых будут интегрировать в правительство);

медийный кейс (борьба с влиянием России);

санкционный кейс и борьба с олигархами.

Каких-либо конкретных итогов встречи незаметно, стороны ограничились дежурными фразами. При этом по информации Telegram-канала «Легитимный», основным лейтмотивом переговоров был месседж о том, что Вашингтон хочет добиться от Киева согласования шагов на Донбасском и Крымском направлениях.

Также США предупредили об опрометчивых решениях и обострении ситуации. Это говорит о том, что действующая администрация Джо Байдена не является сторонницей большой войны на Украине, однако будет и далее предпринимать меры для оставления ее в антироссийском поле.

Косвенно на это указывает тот факт, что на фоне подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена последний исключил влияние ситуации вокруг Украины на проведение переговоров.

Тем самым он отнял у украинской политической элиты возможность вести торги, отодвигая или срывая встречу двух держав.

Рост поддержки правительства Украины и митинги шахтеров

Несмотря на провалы и недоработки украинского правительства, его рейтинги продолжают расти.

Федеральное агентство новостей /

По итогам проведенного опроса уровень поддержки Зеленского продолжает увеличиваться, в отличие от его основных оппонентов, среди которых и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Такая же ситуация и с партиями в Верховной Раде, где растут показатели у правящей — «Слуги народа».

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне растет недовольство среди шахтеров Украины, которым государство должно уже более 2 млрд гривен (5 млрд рублей). Для того чтобы заставить Киев платить по счетам с 12 мая ими анонсирована бессрочная акция в столице у здания офиса президента.

Такое развитие событий к смене власти конечно не приведет, но остановит рост рейтингов Зеленского, а также будет проверкой новому министру энергетики Герману Галущенко.

Федеральное агентство новостей /

Учитывая вовлечение в угольную промышленность Украины олигарха Рината Ахметова, вполне возможно, что организация выступления шахтеров инициирована им для торгов с правительством накануне ожидающейся «охоты на олигархов».

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