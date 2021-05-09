Цены на жилье в Эстонии растут на фоне активного спроса

Таллин, 9 мая. Рынок недвижимости Эстонии испытывает активный рост на фоне спроса, который превышает число доступного жилья, сообщает издание ERR.

Брокер бюро недвижимости Uus Маа Кетлин Джундас отметила, что до пандемии покупатели считали выгодной покупкой однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а сегодня все чаще спросом пользуются «семейные» варианты на три-четыре комнаты. По словам эксперта, интерес растет как к новостройкам, так и ко вторичному рынку, причем не только в столице, но и в провинциях.

Эстонские банки также отмечают повышенную активность на рынке жилья. Покупатели, с одной стороны, стремятся потратить накопленные деньги, а с другой — опасаются роста цен.

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Таллине достигла 3 тысячи евро. В прошлые годы цены на квартиры в столице Эстонии никогда не были столь высоки, но эксперты не ожидают снижения.

Повышенный спрос ранее привел к подорожанию жилья в Дубае. Как отмечают специалисты, в последний раз цены на недвижимость в столице ОАЭ находились на таком уровне в 2012 году.