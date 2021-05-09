Побила все рекорды и пропала в облаках: история летчицы Лидии Литвяк

Великая Отечественная война была делом жизни, к сожалению, не только для крепких и сильных мужчин, но и для хрупких, нежных женщин. Наравне с мужчинами на фронт отправилось около 800 тысяч представительниц прекрасного пола. В дело разгрома нацистских захватчиков огромный вклад внесли советские военно-воздушные силы, где служили и женщины. Летчицы-истребители отдали за мир, свободу и независимость нашей Родины свою жизнь. Среди них была и Лидия Литвяк, которую в наши дни именуют королевой истребителей.

Лидия Литвяк является самой результативной женщиной-пилотом Второй мировой войны. Она сбила больше вражеских самолетов, чем какая-либо иная женщина-истребитель в истории воздушных сражений. В 21 год Лидия уже была командиром своего авиационного звена, а в неполные 22, 1 августа 1943 года, упорхнула на своем любимом истребителе Як-1 в небо и больше не вернулась.

Юная Лидия за пару лет на фронте успела совершить 186 боевых вылетов, провести 69 воздушных боев, получить три ранения, дважды оказаться на вражеской территории и вернуться в полк. Война отбирала у нее не только силы, но и близких людей. Но до самой своей гибели девушка оставалась сильным и непоколебимым человеком, сохраняя при этом нежную девичью натуру. В кабине истребителя Литвяк всегда держала букетик свежих полевых цветов. Кроме того, по просьбе девушки на капоте ее самолета нарисовали белую лилию. Лида даже получила прозвище «Белая лилия Сталинграда».

В авиацию Лида пришла в 14 лет: проходила учебу в Кировском районном аэроклубе Москвы. Уже в 15 лет девочка совершила первый самостоятельный полет. После окончания Херсонской авиационной школы летчиков-инструкторов успела поработать в Калининском аэроклубе и подготовить 45 летчиков, затем началась война.

Лидию призвали на фронт в 1941 году. В 1942-м девушка приписала себе недостающие 100 часов налета, чтобы ее зачислили в 586-й истребительный авиационный полк ПВО («женский авиаполк»), входивший в состав 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО Саратовско-Балашовского дивизионного района ПВО. Первый боевой полет юная Лида совершила в августе 1942 года, сбив над Саратовом немецкий бомбардировщик Ю-88.

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В сентябре 1942 года Лидию перевели в 437-й истребительный авиационный полк (Сталинградский фронт). 14 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом она сбила истребитель Me-109, летчиком которого оказался немецкий барон, кавалер Рыцарского креста, лейтенант Ганс Фусс, одержавший 30 воздушных побед.

В феврале 1943 года Литвяк одержала еще несколько побед в небе, однако в скором времени в одном из боев самолет девушки был подбит. Она была вынуждена приземлиться на территории, занятой немецкими солдатами. Когда противники попытались взять ее в плен, один из летчиков-штурмовиков пришел к ней на помощь. Огнем из пулеметов он заставил немцев залечь на дно, а сам приземлился и взял испуганную летчицу на борт.

17 февраля 1943 года Лиду наградили орденом Красной Звезды. В конце марта девушка имела смелость вступить в неравный бой при перехвате немецких бомбардировщиков. В ходе боя девушку тяжело ранили, но она, сжав всю волю в кулак, сумела привести поврежденный истребитель на аэродром.

Лиду отправили на лечение домой, но уже через неделю девушка снова прибыла в район расположения полка и продолжила свою миссию.

21 мая у Литвяк случилось страшное горе, выбившее на некоторое время у девушки почву из-под ног. В авиакатастрофе в районе хутора Павловка Красногвардейского района Ростовской области в возрасте 22 лет погиб любимый супруг Лидии — командир эскадрильи 296-го истребительного авиационного полка 268-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного фронта, капитан Алексей Соломатин.

Горевать овдовевшей Лиде было некогда, и менее чем через месяц Литвяк сбила еще несколько вражеских самолетов.

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18 июля девушка в схватке с немецкими истребителями чудом спаслась от гибели. И если Лиде удалось выпрыгнуть из пылающего воздушного судна на парашюте, то ее лучшей подруге Кате Будановой было суждено погибнуть. Долго без своих родных Лида не протянула: 1 августа после четырех совершенных боевых полетов, два из которых оказались результативными, летчица на землю больше не вернулась. Долгое время Лидия считалась без вести пропавшей: девушку искали на протяжении 25 лет. Ее останки были найдены местными мальчишками у хутора Кожевня и захоронены 29 июля 1969 года в братской могиле в селе Дмитровка как «неизвестная летчица». Личность Лидии была установлена только в 1971 году. 5 мая 1990 года Лидии Владимировне Литвяк было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.