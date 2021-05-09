Зарубежные агенты ФБК привлекают граждан РФ к антироссийской пропаганде

Госдума РФ представила несколько резонансных законопроектов, направленных на противодействие организациям, признанным в России нежелательными. Помимо широко обсуждаемого законопроекта о запрете избираться для тех, кто финансировал последние несколько лет деятельность экстремистских организаций, обсуждается и другой, представляющий незаконным участие граждан РФ в работе нежелательных и экстремистских организаций не только в России, но и за рубежом.

«В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28.12.2012 №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» деятельность иностранной или международной неправительственной организации признается нежелательной на территории Российской Федерации, а не за ее пределами. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2012 года №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», дополнив ее нормой о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, в статью 32 предлагается внести дополнительный квалифицирующий признак признания иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае оказания ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за любое участие, включая поездки на семинары и тренинги «нежелательных организаций»: штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет, а организация таких мероприятий — до шести лет лишения свободы.

Как и следовало ожидать, законопроект в оппозиции активно критикуют, называя «антиконституционным». Юрист Илья Шаблинский заявил BBC, что он им «шокирован», а член партии «Яблоко» и новгородский депутат Лев Шлосберг увидел в указанных мерах свидетельство перехода к «тотальному устрашению».

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Представители патриотического лагеря отмечают, что подобная реакция говорит о нужности и важности законопроекта, так как возможность преследовать по закону антироссийских активистов выбивает важнейшую опору у тех, кто зарабатывает на деструктивной деятельности, выполняя заказы в интересах зарубежных структур.

Сейчас в реестре Минюста 31 организация, признанная нежелательной в РФ. Если ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и другие проекты Навального признают экстремистами, список может пополниться.

Как ранее пояснили в экспертном сообществе, это решение может повлечь за собой закрытие официального YouTube-канала «Навальный LVE», через который сейчас собирают пожертвования Леонид Волков, Владимир Милов и другие представители фонда. Но сторонники Навального успели создать побочные проекты, которые начали сейчас весьма активно раскручивать. На один из таких каналов — Europa live — обратила внимание журналист Юлия Витязева после того, как в Twitter канала опубликовали картинку с нацистской символикой вне исторического контекста, что попадает, по ее словам, «под некоторые статьи УК РФ»:

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«Внимание, вопрос: будет ли дальнейшее участие граждан РФ в стримах этого канала являться действием, попадающим под статьи УК РФ? Или опять махнем на все рукой и позволим русофобам-навальнистам дальше заниматься пропагандой? Является ли дальнейшее участие в стримах этого канала согласием со взглядами и убеждениями его создателей?» — пишет она в Telegram.

Витязева предлагает читателям подумать, является ли участие россиян в деятельности канала знаком согласия с его повесткой, могут ли живущие за рубежом сторонники ФБК продолжать безнаказанно пропагандировать, пользуясь тем, что находятся вне юрисдикции Российской Федерации.

Прекрасная Россия будущего в изгнании

Канал Europa live совсем молодой — как пишут сами создатели, появился после январских акций в поддержку Навального. Ведущие позиционируют себя как борцы с российской пропагандой.

«Канал Europa LIVE создают люди, уехавшие из России по политическим причинам. Однажды мы вернемся в «прекрасную Россию будущего». Потому что мы хотим жить и работать в своей стране. Приносить пользу, создавая доброе и вечное. 23 января 2021 г. мы вышли на митинги за границей, а 30 января начали делать свой YouTube. Без блэкджека», — говорится в описании.

Основной ведущий стримов — блогер Иван Пустовалов, проживает на постоянной основе в Испании. В Москве Пустовалов работал фотографом, в частности, делал репортажи с митингов 2012 года.

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Особенно трогательно, что «борец с коррупцией», рассказывая о способах уехать жить в Испанию, уделяет внимание «маленьким хитростям». Например, советует не говорить консульству о планах и возможностях работать удаленно, чтобы легче было получить «почетный статус» безработного.

В марте он агитировал зарубежное русскоязычное сообщество регистрироваться и выходить на митинги в честь Навального, попутно рассказывая в стриме, что отправлять на сайт команды Навального персональные данные — совершенно безопасно.

«Выйти на митинг в Майами за свободу Навального менее безопасно, чем в Тамбове. Но что касается главной цели — выразить волю народа, разницы нет», — говорил Пустовалов.

Однако сам блогер не выходил на акции в Испании, предпочитая вести стрим из дома.

Интересен и постоянный российский гость канала — екатеринбургский журналист Федор Крашенинников. Это старинный друг и соавтор Леонида Волкова, ставший фигурантом дела об оскорблении власти в 2019 году.

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Twitter Крашенинникова полон репостов команды Навального, но антисоветской риторике здесь также находится место. К примеру, недавно он публично принизил роль советского народа в победе над Германией, сравнив действия нацистов и руководства СССР.

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Разумеется, законопроект, запрещающий взаимодействие российских граждан с признанными нежелательными или запрещенными в РФ организациями и иноагентами также возмущает Крашенинникова. Он надеется, что его будут применять лишь против конкретных фигурантов оппозиционного движения, но не исключает и широкой кампании «на местах», которая развернется против рядовых граждан, когда-то участвовавших в протестной активности.

Себя Крашенинников позиционирует как «политолог», хотя и путает пассивное избирательное право, означающее право гражданина быть избранным в органы власти, с активным — то есть правом самого голоса. При этом Крашенинников несколько раз повторил, что закон, препятствующий связанным с экстремистскими организациями баллотироваться, «направлен против активного избирательного права».

«Это очень плохие законы, особенно то, что касается финансирования. Если власти решат пойти по такой схеме, беда придет в десятки-сотни российских домов», — говорит он.

В спецвыпусках канала Europa live успели поучаствовать также ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев и активистка правозащитного движения Елизавета Нестерова, поддержавшая задержанных и арестованных во время протестных акций. Кроме того, с подробностями своего бегства в Финляндию подписчиков знакомили активисты «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Михаила Ходорковского Петр Трофимов и Александра Аксенова. Поучаствовал в работе и томский журналист Станислав Микрюков — весной прошлого года его обвиняли в фейковых фотографиях «гор трупов» в ковидном морге.

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Он поучаствовал и в освещении обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным в Сибири, как сам объяснил, «потому что был ему обязан», так как в 2013 году его — гражданина Узбекистана — хотели депортировать, а Алексей Навальный защищал.

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Разумеется, проект Europa live поддерживает и «Умное голосование», обсуждая со своими гостями необходимость следовать рекомендациям Леонида Волкова, за что и получил вместе с каналом «Навальный LIVE» предупреждение от Google.

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Канал Europa live не может пока похвастаться большой аудиторией, и «первые лица» ФБК, уехавшие в Европу почти в полном составе, пока не отметились в числе гостей и ведущих. Но широкая поддержка оппозиционного сообщества дает основание признать, что структуры Навального вполне в состоянии продолжать пропагандистскую работу, и российскому обществу стоит на это отреагировать.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.