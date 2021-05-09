В честь Дня Победы в Ялту прибыл корабль с ракетами «Калибр» на борту

Ялта, 9 мая. У причала набережной Ялты пришвартовался малый ракетный корабль «Вышний Волочек», на борту которого находится ракетный комплекс «Калибр» — это самое современное российское оружие. В честь Дня Победы на корабле были организованы бесплатные экскурсии. Желающих его посетить много, из-за чего выстроилась огромная очередь, передает корреспондент ФАН.

Экскурсию проводят сами члены экипажа, подробно рассказывая о корабле и его тактико-технических характеристиках. При этом попасть на «Вышний Волочек» можно только после измерения температуры и в медицинской маске, чтобы максимально сократить риск распространения COVID-19.

«Нам очень понравилась экскурсия, особенно нашим мальчишкам — они в восторге, потому что им нравится все военное, а тут целый корабль. Нам показали имеющееся вооружение на корабле, его мощные противовоздушные пушки, которые стреляют 4500 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы пять километров. Они могут сбить любой самолет, который есть на вооружении у противника. Также у него два двигателя мощностью около 4900 лошадиных сил. Они позволяют кораблю развивать скорость до 25 узлов, а еще он может ходить при пятибалльном шторме. Нужно больше устраивать подобных мероприятий, поскольку видно, что людям очень интересно бывать на подобных кораблях», — сообщил ФАН гость праздника Александр, который вместе с семьей посетил корабль.

Напомним, ранее Глава Крыма Сергей Аксенов поделился с ФАН фронтовой историей своих предков, рассказав, как познакомились его бабушка и дедушка.