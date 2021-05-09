Ветеранов в Кронштадте поздравили с Днем Победы

С Днем Великой Победы ветеранов поздравили в Кронштадте. На Якорной площади торжественным маршем прошли 900 военных моряков из экипажей кораблей Балтийского флота.

Перед началом парада ветераны вместе с главой Кронштадтского района возложили цветы и венки к мемориалу подвигу Кронштадта в Великой Отечественной войне.

«В этом году не будет «Бессмертного полка» — он опять проходит онлайн. Поэтому наша задача — как можно более широко осветить празднование великого Дня Победы в СМИ и сделать так, чтобы подвиг наших дедов и прадедов не был забыт», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Не все ветераны смогли посетить торжество в центре Кронштадта. Тех, кто остался дома, лично посетил с поздравлениями глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. Победителям войны подарили шикарные продуктовые наборы и цветы.

«Мы ездим и поздравляем ветеранов на квартирах. У нас есть еще участники войны, слава богу, живые, уже под 100 лет некоторым участникам. Мы сейчас поедем их поздравим», — пояснил Довганюк.

Многим кронштадтским фронтовикам действительно уже без малого 100 лет, а один ветеран — Петр Гриденко — родился ровно 99 лет назад, в день победы над фашизмом, и сегодня он отмечает день рождения.